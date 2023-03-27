《神州經脈》馬雲現身杭州談ChatGPT 工業企業利潤跌兩成

人民銀行降準0.25個百分點周一（27日）正式生效，料釋放5000億至6000億元（人民幣．下同）中長期流動性。國家統計局公布首2個月全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，按年降22.9%，為2020年4月以來最大降幅。滬深股市今早小幅低開後，滬綜指跌幅急擴大至1.1%，阿里方面圖文並茂澄清馬雲拒絕回國的傳聞，並透露馬雲在杭州雲谷學校大談ChatGPT後，阿里概念、AI概念齊助攻，滬綜指最終收跌0.44%，報3251.4點。深成指則收升0.12%，創業板指升1.17%。

馬雲今日在杭州雲谷學校與校方討論教育和ChatGPT等話題。（雲谷學校微信公眾號圖片）

人民銀行今日大額放水，進行2550億元7天期逆回購，中標利率持平2%，對沖300億元到期，即周一淨投放2250億元。兩市全日成交11400億元，連續三個交易日破萬億關，按日升逾6%，陸股通今日淨流出近7億元，連續兩日淨流出。

人民幣兌美元中間價今報6.8714，較上個交易日跌340點子，脫離近一個半月高位，上個交易日報6.8374。在岸人民幣兌美元即期（CNY）今早低開75點子後繼續向下，在6.8711至6.8878之間波動，最終收報6.882，較上個交易日收盤價跌165點子。

今日新聞精選

1. 由阿里巴巴集團持有的《南華早報》今午引述消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲近期已結束超過一年外遊，今日現身杭州雲谷學校。雲谷教育微信公號隨後發表文章及相片，表示馬雲來到雲谷學校，就教育議題以及人工智能工具ChatGPT跟校方交流。馬雲認為，ChatGPT這一類技術已對教育帶來挑戰，又認為要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制。

2. 國家統計局公布，今年首2個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，按年大降22.9%，降幅較去年1-12月的跌4%，擴大18.9個百分點，而去年1-2月為升5%。在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額按年增長，1個行業減虧，28個行業下降，2個行業由盈轉虧。其中汽車製造業利潤414.3億元，按年大降41.7%；化學原料和化學製品製造業下降56.6%；有色金屬冶煉和壓延加工業下降57.2%；計算機、通信和其他電子設備製造業下降77.1%；石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利轉為虧損。

3. 中國財政部副部長朱忠明會見德勤全球理事會主席舒亞玟。舒亞玟表示，德勤全球支持德勤華永完全接受、堅決執行財政部此前作出的行政處罰決定，德勤華永將制定並落實整改方案，推動提升審計質量。朱忠明對德勤尊重監管、服從監管的態度表示肯定，希望德勤正確認識問題，誠懇接受處罰，深刻吸取教訓，加強整改落實，切實提高審計質量。

4. 中國發展高層論壇25至27日在北京舉行，國務院副總理丁薛祥在開幕式宣讀國家主席習近平賀信並發表主旨演講，指促進世界經濟復甦需要共識與合作，又重申中國將堅持對外開放。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀亦表示，中國是國際金融安全的避風港，是跨國投資的樂土高地，「在中國投資可以放長線釣大魚」。美國蘋果公司總裁庫克則認為，中國創新發展迅速，相信還會進一步加速。世界銀行常務副行長托森伯格接受《央視》訪問時指出，中國經濟正加快復甦，對世界經濟來說是個好消息。

5. 內媒指證券行業三方導流新規或在時隔3年後重啟。消息傳出後，券商開始向螞蟻財富、騰訊自選股、京東金融等互聯網平台詢價，並進行相關技術方案對接，但具體還在等待證監會出台相關細則。目前支付寶「股票」模塊上線「券商直達」功能、騰訊自選股APP上線「交易」板塊、京東金融也可為券商提供開戶導流服務。

6. 中國證監會上周五（24日）發布通知，監管機構將拓寬公募不動產投資信託基金（REITs）試點項目的資產類型，優先支持百貨商場、購物中心等所謂的「消費基礎設施」發行REITs，以涵蓋更多類型的商業地產。業內人士認為，將REITs試點範圍擴寬至消費基礎設施領域，不僅有利於REITs市場擴容，也有利於中國消費需求的擴大。

7. 深圳市商務局印發行動方案（2023-2025年），提出要推動深圳成為具有國際影響力的直播電商之都，目標到2025年，培育和引進逾100個直播電商頭部服務機構，建設逾50個具產業帶動效應的直播電商基地和園區，帶動逾100家深圳品牌企業開展自播業務；推動逾50名具影響力、帶動性強的知名主播在深圳發展，培育逾3000名直播帶貨達人和逾1萬名直播電商專業服務人才；直播電商銷售額逾3000億元。

8. 美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）上周四（23日）表示，其北京辦事處被當局突擊檢查，五名中國員工被拘。中國外交部發言人毛寧周一回應稱，有關公司涉嫌非法經營，有關案件正在進一步偵辦中。

撰文：經濟通中國組

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