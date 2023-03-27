中石化少賺7%兼削派息股價受壓 公司強調保持派息連續性及穩定性

中國石化(00386)(滬:600028)公布，截至去年12月31日止年度純利約663億元（人民幣．下同），跌6.89%，每股盈利54.8分，末期息19.5分，按年跌37.1%，全年派息35.5分，跌24.5%。



該集團指，收入約3.32萬億元，升21.06%，扣除非經常性損益後的淨利潤571.82億元，跌20.82%，去年底資產負債率為51.95%。

（Rex攝）

建議發新A股予控股股東 籌最多120億人幣

另外，中石化公布，建議向控股股東向中國石化集團發行約22.39億股新A股，募集資金總額不超過120億元人民幣。



該集團指，有關新A股佔已發行股本約1.87%，將由中國石化集團按照緊接定價基準日前20個交易日上海證券交易所所報A股平均交易價全額認購，設36個月禁售期，而交易後，中國石化集團所持A股將由67.2%，升至67.8%。



該集團指，集資所得用於5個項目，將用於清潔能源、高附加值材料等業務發展，包括天津LNG項目三期工程一階段和燕山分公司氫氣提純設施完善項目等，所涉投資金額約421億元人民幣。該集團指，建議發行新A股需股東批准。



境內油氣當量產量創新高



該集團指，境內油氣當量產量創歷史新高，而全年油氣當量產量4.89億桶，同比增長1.9%，其中，境內原油產量約2.51億桶，同比增長0.5%；天然氣產量約1.25萬億立方英尺，同比增長4.1%。



該集團指，今年計劃資本支出1658億元，計劃生產原油2.8億桶，其中境外2903萬桶；計劃天然氣生產約1.29億立方英尺。

今年計劃油氣當量產量增1.3% 資本開支降12%

中石化表示，今年計劃油氣當量產量4.96億桶，按年增1.3%；計劃生產原油2.8億桶，按年持平；其中境外2903萬桶，跌3.4%。



此外，計劃今年天然氣生產12918億立方英尺，升3.4%；計劃加工原油2.5億桶，升3.3%；計劃生產成品油1.46億桶，升4%；計劃境內成品油經銷量1.75億噸，升7%；計劃生產乙烯1400萬噸，升4.2%。



中石化今年資本開支指引1658億元人民幣，按年跌12.3%，勘探及開發佔比45%；化工佔比28%；煉油佔比14%。中石化總裁喻寶才在全年業績會議上指出，資本開支每年會根據市況波動，但「十四五」期間總體會較「十三五」時期強。



集團董事長馬永生則表示，未來工作包括穩妥推進有效率的「油轉化」，以及成為「中國第一氫能公司」，下一步將逐漸加大新能源、新材料、新經濟投資。

堅持分紅政策穩定及連續性

馬永生表示，近年集團派息總額及比率保持行業較高水平，連同中期股息及股份回購，全年分紅比例達71%，未來堅持分紅政策穩定及連續性。



此外，中石化較早前披露，擬向母公司中國石化集團增發A股，最多集資120億元人民幣。馬永生指出，公司目前處於戰略轉型階段，包括清潔能源及高附加值材料發展，因此需以此獲取資金。加上母企中國石化集團近年有增持公司股份，體現大股東對其長期發展信心。中石化副總裁黃文生指出，資金所投放項目預計回報較好，因此將推動每股盈利有良好態勢。



據市況決定現貨採購俄羅斯原油



關於俄羅斯進口原油的可能性，喻寶才指出，集團進口原油佔比一直較大，並要求多元化採購增發，但現時未有針對俄羅斯採購計劃，又指會根據市場變化，再決定現貨採購俄羅斯原油。馬永生續稱，集團近期亦派員到中東等地作業務對接，且與沙特阿美長久以來關係良好，或會積極推展合作。



此外，喻寶才指出，去年煉油產能跌下降，由於內地成品油需求較低，今年則料有較大幅度增長，煉油加工複合產能利用率料達95%以上。

撰文：經濟通採訪組

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