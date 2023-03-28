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康師傅盈利倒退派息大減　大行意見分歧插逾一成　受惠國策可趁低吸？

28/03/2023

　　康師傅(00322)昨日(27日)收市後公布業績，去年純利及派息按年均減少31%，受原材料價格上漲影響，毛利率亦下降，今早(28日)股價逆市低開逾半成後，進一步跌破250天線(12.82元)，跌幅最多擴至13.8%低見12.22元，創逾3個月低。績後大行意見分歧，美銀將目標價降至15元，花旗更僅予目標價11.76元，但其他大行普遍仍予15至16元目標價，且就算派息減少，其股息率仍逾7厘。另外，內需消費今年料更受內地當局關注，隨時再出台相關刺激政策，康師傅作為食品飲料行業龍頭料可受惠，或可趁低吸納。

 

(iStock)

 

去年少賺近31%　連特別息派46.72分人幣減31%

 

　　康師傅去年純利26.32億人民幣，按年跌30.77%，派末期息23.36分及特別末期股息23.36分人民幣，共派46.72分人民幣，較2021年合共派67.52分人民幣減少30.8%。期內收入787.17億人民幣，升6.26%；毛利228.99億人民幣，升1.73%，毛利率按年降1.3個百分點至29.09%。

 

　　去年集團方便麵事業收益為296.34億人民幣，按年升4.17%，佔集團總收益37.65%；因原材料價格上漲及組合變化，毛利率按年下降0.41個百分點至23.95%。而去年飲品事業收益為483.36億人民幣，按年升7.89%，佔集團總收益61.40%；同因原材料價格上漲及組合變化，毛利率按年下降1.88個百分點至31.95%。

 

　　展望未來，康師傅表示，今年中國經濟預計穩中有進，消費場景加快恢復，方便麵事業繼續用多價格帶產品滿足消費者，飲品事業繼續聚焦核心品類，推進產品結構調整。另集團會強化傳統電商渠道，發展O2O、社區團購等渠道，豐富線上渠道的產品品類品項及規格，並繼續深耕線下通路，縮短通路層級，提高終端門店覆蓋率及服務力度。

 

美銀：今年收入指引疲弱或再減派息　目標價降至15元


　　美銀證券發表報告指，康師傅去年業績符合預期，惟展望令人失望。康師傅飲料業務增長前景放緩，今年飲品收入增長的指引為高單位數，低於雙位數增長的預期，特別是考慮到疫情下的去年第二季及第四季基數較低；盈利指引為35億人民幣，低於市場預期約38億人民幣。而隨著銀行貸款增加及今年35億人民幣資本支出計劃，康師傅可能需要減少或停止25億人民幣的特別中期股息以維持現金流動性和淨債務水平。按照目前估值，這可能會使股息率由目前8-9%降至5%，因此將今明兩年每股盈利預測分別下調5%和6%，目標價由16.2元下調7%至15元，評級由「買入」降至「中性」。

　　花旗指，康師傅去年核心純利按年跌30%，符合該行預期但差於市場預期一成。而集團管理層今年收入高單位數增長指引令人失望，差於同業統一企業中國(00220)的8至12%增長指引。康師傅管理層亦承認需增加廣告開支比率，以收復被統一搶走的市場份額，因統一並沒有追隨康師傅產品提價，予康帥傅「中性」評級及目標價11.76元，另將統一企業目標價由8.79元升至9.82元，維持「買入」評級。

摩通：看好可轉勢兼股息率達7.3%　目標價升至16.3元

 

　　摩通指，鑑於中國在方便麵行業的滲透率高、行業增長乏力以及消費者不利觀感，因此對方便麵行業在內地整體餐飲板塊的評價不高，但目前非理性競爭有所緩解，對康師傅有利，看好其轉勢故事和輕資產的戰略。康師傅目標今年盈利增長33%至35億人民幣，預計集團今年的銷售額及盈利將按年增長8%及34%，2023至25年的複合年增長率分別為5%及23%。而集團派息共46.72分人民幣，相當於7.3%的股息率，目標價由14.5元升至16.3元，維持「增持」評級。


　　富瑞亦將康師傅目標價由16.14元升至16.7元，維持「買入」評級；建銀國際將目標價由13.9元升至14.9元，維持「跑贏大市」評級；高盛將目標價由16元略降至15.7元，維持「買入」評級；招商證券將目標價由16.4元微降至16元，維持「買入」評級；中銀國際將目標價由16.9元降至15.9元，維持「買入」評級。

中國發展高層論壇開幕　專家：擴大內需是推動經濟復甦關鍵


　　康師傅去年業績及派息雖令市場失望，但今年或可受惠內需消費更受內地當局關注。國務院總理李克強在今年政府工作報告中就提出著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置。另中國發展高層論壇2023年年會周日(26日)在北京開幕，期間多位國內外專家和企業代表圍繞「擴大內需戰略：新階段、新特徵」進行深入研討，其中人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，擴大內需不僅是當前推動經濟企穩回升的關鍵，也是中長期中國經濟持續穩定增長的根本途徑，惟當前經濟恢復仍不平衡，消費回升動力不強，建議從四方面著力擴大國內需求，包括把恢復和擴大消費作為擴大內需的政策重點，擴大內需要以改善預期為重要前提，放鬆中高端商品和服務消費的限制性措施，及以改革創新激活潛在的消費需求。


　　香港中文大學教授劉遵義亦直言，今天中國的經濟增長不再是由進出口增長驅動，而主要由國內總需求增長所驅動。耶魯大學高級研究員斯蒂芬．羅奇則指，中國在就業創造和實際工資增長方面表現優異，但從中長期發展看面臨人口增長和居民社會保障方面的挑戰，可能會對拉動消費形成拖累。

 

　　康師傅半日跌11.28%收報12.58元，為表現最差藍籌。其他內需股則普遍上升，中國旺旺(00151)升0.2%報5.07元，農夫山泉(09633)升0.88%報45.9元，蒙牛乳業(02319)升0.15%報33.9元，潤啤(00291)升1.11%報63.65元，青啤(00168)升0.81%報81.35元，海底撈(06862)升1.3%報20.2元，惟統一企業跌4.04%報7.84元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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