績後大行紛降目標兼騰訊分派沽壓未消 美團縱反彈難轉勢？

美團(03690)上周五(24日)收市後公布業績，去年第四季收入及經調整盈利均勝市場預期，惟績後遭多間大行下調目標價，主要是擔心行業競爭加劇，另上周五騰訊(00700)亦完成實物分派美團作中期息，引發美團昨日(27日)遭遇沉重沽壓，收市跌逾6%，今日(28日)亦低開逾2%低見128元，惟午後有資金湧入，曾倒升逾3%，難道股價已見底可追入？

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去年虧損收窄至66.9億人幣 上季經調整淨利8.3億人幣

美團去年虧損66.86億人民幣，2021年同期為虧損235.38億人民幣，不派息。以非國際財務報告準則計量，集團錄經調整溢利28.27億人民幣，2021年同期經調整虧損為155.72億人民幣。收入2199.55億人民幣，按年增22.8%，其中核心本地商業收入按年增17.6%至1608億人民幣；經營溢利增56.8%至295.03億人民幣，經營利潤率增4.6個百分點至18.4%。新業務分部收入增39.3%至592億人民幣；經營虧損由2021年的359億人民幣收窄至去年的284億人民幣，經營虧損率收窄36.6個百分點至47.9%。

另美團去年第四季收入601.29億人民幣，按年增21.4%，高過預期的579.12億人民幣；列帳虧損10.84億人民幣，按年收窄79.7%；經調整淨利8.29億人民幣，好過預期的6.34億人民幣，2021年同期則蝕39.36億人民幣。



集團指，展望今年，公司將創造廣泛的就業機會，尤其重視騎手的福利待遇。而隨著發展商品零售業務及持續優化覆蓋全國的次日達物流網絡，公司將深入村鎮，為農村地區的消費者提供更多元化、更具高性價比的商品，提高配送效率，支持農產品流通。另美團董事長王興確認，公司在香港的外賣平台即將登場。

大摩：上季業績勝預期 惟下調盈測降目標價至180元

大摩發表報告指，美團去年第四季業績勝預期，總收入達601億人民幣，較該行預測高出4%，而經調整後營運利潤達8.5億人民幣，遠勝該行預期的8200萬人民幣，受惠於其效率改善。至於今年首季，公司表示在核心業務上見到按月增長。不過，大摩將美團2023至2025年盈利預測下調9%至18%，以反映公司在到店、酒店及旅遊業務的防守性策略，並將其目標價由230元下調至180元，維持「增持」評級。



美銀證券指，美團去年各項業務收入增長穩健，到店旅遊業務成為主要盈利貢獻來源，有助抵銷新業務的經營虧損。管理層展望今年送餐市場持續向好，社會重新開放後到店業務需求增加，相信隨著中國線下活動迅速恢復，將有利美團的整體業務增長。惟考慮到行業競爭激烈，將到店業務今明兩年經營利潤率預測由原先41%下調至36%，將目標價由192元降至185元，重申「買入」評級。

匯證：業務料受益內地重開 高盛：到店等業務利潤率將回落

匯證指，對美團的到店、酒店及旅遊業務有信心，料將受益於內地重新開放後的需求復甦。預期美團今年總交易額(GTV)將在競爭減少下增長強勁；受再投資影響，利潤率料仍受壓，但會被市場份額持穩所抵銷。另樂見美團的自由現金流於去年轉正，維持「買入」評級，目標價由225元調低6.7%至210元。

高盛指，美團去年第四季收入和盈利表現勝預期，而集團對今年首季走勢以及利潤表現的看法亦好過市場預期，管理層調低了對更長期到店業務利潤的預期，務求制定更進取的策略，以捍衛美團在到店業務的領導地位，惟將其到店、酒店和旅遊業務的2025年EBIT利潤率目標下調至約35%，意味將會從2022年46%的高位顯著回落，但美團現價吸引，維持「買入」評級，目標價由215元下調6.5%至201元。

花旗：為應對抖音競爭將壓低利潤率 麥格理：將受惠本土消費復甦



花旗指，美團去年第四季業績穩健。管理層指，在今年1月因季節因素導致增長放緩後，2月訂單量回復健康增長，3月進一步加速，重申有信心實現每日1億份食品配送訂單的中期目標，以及2020至2025年到店和酒店業務25%的年複合增長率。但為了應對抖音競爭並捍衛市場份額，美團決定加大投資力度，在低線城市積極吸納新商戶，並補貼用戶，將導致到店業務的利潤率發生變化，將目標價由229元下調至211元，維持「買入」評級。



麥格理指，美團去年第四季收入分別較該行及市場預測高出5%及4%。因對本土消費復甦前景持正面看法，故預料美團核心本土商務收入將由去年的24%重新加快至今年30%的增長。另預料公司核心息稅前利潤按年升24%，而今年息稅前利潤率按年收縮1.4個百分點至12%，主要反映店內服務競爭激烈。將公司今年經調整後每股盈測上調13%，惟明年則下調8%，同時將目標價下調10%至198元，維持「跑贏大市」評級。



大和指，美團去年第四季的食物外送服務利潤是主要的正面驚喜，料今年店內、酒店和旅遊總交易額按年增長逾30%，重申「買入」評級，惟目標價由270元下調至250元。里昂指，抖音競爭值得關注，或會降低美團到店利潤率，將目標價由290元降至235元，維持「買入」評級。摩通亦將美團目標價由200元下調至190元，維持「增持」評級；星展將目標價由278元降至251元，中銀國際由258元降至194元，招銀國際由216.4元降至168元，均維持「買入」評級。





騰訊分派美團9.58億股 逾7億股存入CCASS涉逾900億元



另外，騰訊上周五公布，以「10送1」比例分派美團持股作中期股息，涉約9.58億股美團，完成分派後持股將減至約1.7%。據中央結算系統(CCASS)顯示，上周三(22日)有11.4%或7.07億股美團存入CCASS，市值逾900億元，當中約2.28億股美團存入散戶行匯豐倉位，其次是摩通，獲存入8871.78萬股。騰訊主要透過CCASS及郵寄分派美團持股，估計上周三騰訊將部分美團存入CCASS部署派予股東，帶動CCASS流通的美團股份數目由73%增至84.4%，昨日(27日)早市主要淨賣出美團的券商為摩通。

值得一提，騰訊南非大股東Naspers及旗下投資旗艦Prosus料可收取約2.58億股美團，集團早前已預告將美團列入「待沽」項目，目前仍未知當中多少已存倉CCASS。

黃瑋傑：股價弱勢難大升 若見反彈宜換馬至強勢股

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，美團屬科技股中弱勢股，股價已跌穿所有移動平均線，最近才重上10天及20天線，今日低見128元，比上周四(23日)那支大陽燭低位129.3元還要低，上周升幅已完全蒸發，昨日那支陰燭形成黃昏之星，走勢欠佳。總之，弱勢股易跌難升，強勢股如百度(09888)就算跌至120元都可升至150元讓人從容而退，弱勢股就如「小販走鬼」走遲些也難脫身，由於「升唔起」，即使在「低」位買入也難賺錢。而在騰訊完成實物分派美團後，料美團短期會有一定沽售壓力，125元料為最後止蝕位，彈上10天線約131元以上宜換馬至強勢股份。

美團收市升2.44%報134.6元，最多跌2.59%至128元，成交66.14億元。其他科技股亦普遍造好，騰訊升4.25%報378.2元，京東(09618)升1.89%報156.1元，小米(01810)升1.17%報12.44元，百度升1.81%報152.2元，網易(09999)升1.75%報139.8元，惟阿里(09988)跌1.17%報84.25元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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