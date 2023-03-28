《神州經脈》博鰲論壇今起舉行 滬指三連挫 外資轉流入

馬雲周一（27日）現身雲谷學校大談ChatGPT後，曾短暫刺激ChatGPT概念股飆升，惟周二（28日）「馬雲效應」減退，概念股大幅回調，加上分析認為早前公布的工業利潤仍然打壓市場情緒，拖累A股反覆偏弱。滬綜指最終收跌0.19%，報3245.38點，三連挫，創自3月20日以來新低。深成指收跌0.72%，創業板指跌1.2%。

博鰲亞洲論壇年會今日起至周五（31日）在海南博鰲舉行，年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。（AP圖片）

人民銀行連續兩日放水3210億元（人民幣．下同），周二進行2780億元7天期逆回購，淨投放960億元。兩市全日成交10042億元，連續四個交易日破萬億關，惟成交按日跌近12%，陸股通結束連續兩日淨流出，今日轉為淨流入3.54億元。

人民幣兌美元中間價今報6.8749，上個交易日跌35點子，兩連跌，上個交易日報6.8714。在岸人民幣兌美元即期（CNY）今早高開120點子後，在6.8700至6.8888之間波動，最終收報6.8845，較上個交易日收盤價跌25點子。

今日新聞精選

1. 國務院總理李強在北京會見出席中國發展高層論壇境外代表時表示，未來中國經濟將在保持一定增長速度的同時，加快質量變革、效率變革、動力變革，努力實現更高質量的發展，並強調無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。另富達國際在2023年二季度投資展望中表示，發達市場很有可能陷入經濟衰退，而中國的重新開放或可為發達市場帶來生機，加上中國消費者信心恢復，有望刺激經濟強勁反彈，提振市場，為投資者帶來機遇。

2. 國家主席習近平今日與沙特王儲兼首相穆罕默德通電話，指最近在中國、沙特、伊朗共同努力下，沙伊北京對話成功舉行並取得重大成果，有助於沙伊兩國改善關係，中方願繼續支持沙伊對話後續進程，又指目前中沙關係處於歷史最好時期。穆罕默德則表示，沙方衷心感謝中方大力支持沙特和伊朗改善關係，這充分彰顯中國負責任大國作用。

3. 博鰲亞洲論壇今起至周五（31日）舉行，國務院總理李強30日上午將出席開幕式並發表主旨演講。年度旗艦報告指出，在當今世界複雜性和不確定因素增加、全球經濟增長放緩的背景下，亞洲仍保持相對較強的發展潛力和動能，惟通脹、地震、洪澇、乾旱、供應鏈中斷、糧食和能源短缺、氣候變化等多重危機，也為亞洲經濟體特別是中低收入經濟體帶來巨大發展挑戰，特別是引發外債危機，強調多邊合作和混合融資是亞洲應對嚴峻挑戰和填補發展資金缺口的重要方式。

4. 南非約翰內斯堡發表的一份研究報告表示，2008至2021年間，中國斥資2400億美元救助22個發展中國家，隨著愈來愈多國家難以償還用於建設「一帶一路」基礎設施的貸款，這一數額在最近幾年飆升。中國外交部發言人毛寧回應稱，中國從來沒有強迫任何一方借款，亦從未對任何國家逼債，且不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利。

5. 廣汽集團發公告，控股子公司廣汽埃安AH8項目由與華為聯合開發變更為自主開發，華為將繼續以重要供應商身份參與公司自主品牌車型的開發及合作。華為回應稱，此事屬單一事件，不影響與廣汽的其他合作項目，亦與其他車企合作沒有關聯。廣汽集團是三家採用Huawei Inside模式合作的車企之一，另外兩家分別為長安汽車和北汽集團。另華為董事會舉行換屆選舉，華為創辦人任正非女兒孟晚舟4月1日起至9月30日任輪值董事長。

6. 銀保監會官網批復顯示，同意中國華融資產管理股份有限公司持有的光大銀行可轉債轉股。轉股後，中國華融持有光大銀行41.85億股股份，持股比例不超過7.19%。中國華融這一持股比例略低於華僑城集團，或將成為光大銀行第四大股東。

7. 外電報道，因擔心海底電纜被中國利用從事「間諜活動」或截取敏感資料，美國近年阻撓中國華海通信技術公司競投世界銀行牽頭的太平洋海底通信電纜工程等多個項目，美國眾議院全會更將審議此前由外交委員會通過的《海底電纜管制法案》。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，中方反對美方泛化國家安全概念，無理打壓別國企業，濫用國家力量，破壞正常的市場規則和秩序，並斥美方無中生有炒作所謂「間諜活動」。另對日本多名國會議員擬提案禁止TikTok，毛寧認為各國都應為別國企業正常的投資經營，提供公平、公正、非歧視的營商環境。

8. 據報乘聯會秘書長崔東樹曾於2月底透露，已向國家有關部門建議合併藍牌、綠牌（新能源汽車專用車牌），並預計綠牌在2年內取消。許多民眾擔心取消綠牌後，買新能源汽車也要繳購置稅、交養路費，並受到尾號限行限制，用車體驗大打折扣。崔東樹回應稱，乘聯會提出的是同車同權。

撰文：經濟通中國組

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