阿里巴巴成立六大業務集團 各業務具備條件可獨立融資及上市

阿里巴巴(09988)主席兼首席執行官張勇向全體員工發信，宣布啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

（截自阿里巴巴官網媒體資料庫）



設六大業務集團 擬獨立融資和上市



內部信提到，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。重組後，各業務單位有獨立CEO，當中雲智能集團，由張勇兼任CEO；淘寶天貓商業集團，戴珊任CEO；本地生活集團由俞永福擔任CEO；菜鳥集團由萬霖擔任CEO；國際數字商業集團由蔣凡任CEO；而大文娛集團，則由樊路遠擔任CEO。



張勇在信中強調，市場是最好的試金石，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。



將全面實行控股公司管理



他指出，今次調整後，除滿足上市公司合規要求外，集團的中後台職能部門將全面做輕、做薄，將全面實行控股公司管理，又指多年以來積累的中後台能力，將有序進入到相關業務集團和公司，為前台業務發展繼續發揮重要價值。



張勇在信中強調，市場的變化永不停止，新一代技術浪潮不斷湧現，不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗。24歲阿里正迎來新的發展契機。要成為一家活102年的好公司，要堅持讓天下沒有難做的生意，就必須始終自我驅動，必須具備自我變革的勇氣，必須堅持走在自我變革的路上。

撰文：經濟通採訪組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名