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【虛幣世界】市場已消化幣安訟訴消息，比特幣升穿27000美元

29/03/2023

　　投資者似乎已經消化美國商品期貨交易委員會 (CFTC)對幣安及其創始人趙長鵬提起訴訟的潛在影響，早前CFTC指控其違反監管規定，包括經營非法交易所和「虛假」合規計劃。


　　比特幣抽升至27000美元水平，外匯做市商Oanda高級市場分析師 Craig Erlam分析指，比特幣對周圍發生的事情表現出如此令人難以置信的彈性，即使在加密貨幣行業，你也不得不懷疑它的可持續性如何。他補充說，CFTC-Binance 引發的價格下跌「感覺並不特別顯著」。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27298.01元，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1776.25元，升0.18%；艾達幣報0.3685元，升0.11%；瑞波幣報0.5208元，升1.22%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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