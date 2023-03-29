《午市前瞻》專家料恒指50天線有阻力 阿里宜候回至90元吸納

恒生指數半日收報20162，升378點或1.91%，主板成交828.26億元。恒生中國企業指數報6872，升142點或2.11%。恒生科技指數報4256，升112點或2.72%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報95.35元，升11.1元或13.18%，成交97.78億元;騰訊控股收報386元，升7.8元或2.06%，成交87.24億元;美團收報141.1元，升6.5元或4.83%，成交63.33億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(阿里巴巴1688網頁截圖)

溫鋼城：假日因素或阻港股升勢



恒指今日裂口高開563點，報20348。以阿里巴巴為首的科技股造好，恒指最多升超過650點，其後升幅收窄至不足400點，但仍保持升勢。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今日恒大幅反彈，阿里巴巴影響固然較大，而市場逐步消化美團遭騰訊減持的負面因素，以及騰訊不斷獲北水買入等因素，都令恒指本周初走勢較平穩。



不過，他提到下周的假日因素將阻礙港股連續三星期的升勢，加上外圍的銀行危機仍未明朗，短期估計在50天線(目前為20600水平)出現阻力。



阿里改組刺激作用有限



阿里巴巴公布，一個擁有六大業務集團和其他投資的新組織和治理結構，推動各項業務變得更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。公司隔晚在美股急升逾14%，今日在港股則高開14.96%。



溫鋼城指出，今次阿里巴巴改組重點在於「1家控股公司+6家業務集團+N家業務公司」，估計想避免「一個累全家」，減低個別業務受控股公司拖累的風險，分拆業務後亦有望提高估值，長遠更能改善經營效率。

然而，他認為目前只是紙上談兵，具體計劃及細節尚未實行，分拆業務上市又需時，此消息對股價持續上升的作用有限，短線在100元的阻力較大，不建議投資者高追，可候至90元吸納，78元作止蝕。

阿里巴巴宣布設立6大業務集團，股價今早曾漲逾16%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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