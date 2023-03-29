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Lalamove母企拉拉科技遞交香港上市申請

29/03/2023

　　貨運服務平台Lalamove母企拉拉科技(LALATECH)向港交所(00388)遞交上市申請，高盛，美銀證券和摩根大通為保薦人。集團2022年錄虧損收窄至4909.1萬元(美元．下同)，而2021年同期虧損20.86億元；收入按年增長22.61%至10.36億元；去年是自成立以來按經調整基準首次達至盈利，並實現經調整利潤5320萬元。
　
按經調整基準去年首錄盈利
　
　　據初書招股書顯示，於2022年，集團促成的已完成訂單達到427.5百萬，全球貨運GTV達67.15億元；平均月活商戶約1140萬，平均月活司機約100萬，覆蓋全球11個市場超過400個城市。


　　公司集資將用於在未來3-5五年驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類；將用於在未來3-5年進一步加快公司在全球的業務擴張以抓住全球物流市場的廣闊機遇；又將用於在未來3-5年進一步投資研發，以持續開發及提升公司的技術基礎設施，因為技術是公司以及驅動貨運的核心要素。
　
高瓴資本及騰訊美團等持股
　
　　創始人、董事會張席兼首席執行官周勝馥持股25%、高瓴資本持股10.4%、紅杉資本持股9.2%、概念資本、清流資本和順為資本則分別持有8.3%、7.3%及6.9%的股份。其他投資資者包括騰訊(00700)、美團(03690)、老虎全球管理、美國公共和私募投資公司、博裕資本、維恩資本、富衛等。

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