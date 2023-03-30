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【虛幣世界】比特幣持續攀升，市場憧憬經濟數據

30/03/2023

　　比特幣再度衝上28000美元水平，比特幣機會基金的執行合夥人James Lavish分析指，投資者憧憬晚些時候發布的幾項數據，包括週四的美國第四季度GDP最終數據，以及週五公佈的個人消費支出PCE通脹數據。James指出，如果該數據弱於預期，那麼它將為鮑威爾提供足夠的證據來暫停進一步加息。


　　CME FedWatch Tool顯示，目前超過62%的交易員預計美聯儲不會在5月的貨幣政策會議上加息。


　　市場分析公司DataTrek Research的聯合創始人Nicholas Colas認為，自2022年7月以來，2 年期美國國債的收益率一直高於10年期國債的收益率——這表明市場看到了美國的貨幣政策的限制，而貨幣政策實質上是在給美國經濟踩剎車，經濟衰退不可避免地隨之而來，但對美國股市來說並不完全明顯。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28401.97元，升0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1793.36元，升0.02%；艾達幣報0.3796元，跌0.39%；瑞波幣報0.5444元，升0.35%。
　
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