林家亨：港股氣氛漸回暖 四月恒指走勢向好 惟短期20700點阻力大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日（29日）重上兩萬點大關後，更一口氣收復20及250天線，重回牛熊分界線或是恒指回勇訊號？根據統計，恒指過去十年於四月八升兩跌，今年四月形勢會否有變？中概股炒上或只屬短期炒風？資金流向仍為市場關注點！兩桶油去年業績均勝預期，雙雙維持派息安排，市場對兩份業績評價如何？憧憬中海油(00883)回A因素，或能推升H股股價，吼此股或較同業值博﹑有望財息兼收？比亞迪(01211)董事長兼總裁王傳福提出今年5月或見新能源車新憧憬，對推升比亞迪次季交付量幫助多大？惟預計首季交付量約54萬輛，即只及全年銷售目標400萬輛的約13%，在車企減價戰仍未緩和下，今年難望達標？比亞迪要維持單車利潤難度多大？

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