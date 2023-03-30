  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大

30/03/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股上日（29日）重上兩萬點大關後，更一口氣收復20及250天線，重回牛熊分界線或是恒指回勇訊號？根據統計，恒指過去十年於四月八升兩跌，今年四月形勢會否有變？中概股炒上或只屬短期炒風？資金流向仍為市場關注點！兩桶油去年業績均勝預期，雙雙維持派息安排，市場對兩份業績評價如何？憧憬中海油(00883)回A因素，或能推升H股股價，吼此股或較同業值博﹑有望財息兼收？比亞迪(01211)董事長兼總裁王傳福提出今年5月或見新能源車新憧憬，對推升比亞迪次季交付量幫助多大？惟預計首季交付量約54萬輛，即只及全年銷售目標400萬輛的約13%，在車企減價戰仍未緩和下，今年難望達標？比亞迪要維持單車利潤難度多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

59.550

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

42.950

異動股

03896

金山雲

3.960

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.750
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 43.000
  • 03896 金山雲
  • 3.970
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.900
  • 02433 中天湖南集團
  • 2.810
股份推介
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.670
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 23.000
  • 目標︰$24.50
  • 00861 神州控股
  • 3.870
  • 目標︰$4.40
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.980
  • 目標︰$15.00
  • 03888 金山軟件
  • 38.800
  • 目標︰$42.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.400
  • 00700 騰訊控股
  • 383.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.750
  • 02333 長城汽車
  • 9.530
  • 00939 建設銀行
  • 5.040
報章貼士
  • 02411 百果園集團
  • 6.380
  • 目標︰$6.55
  • 01109 華潤置地
  • 35.550
  • 目標︰$40.50
  • 01798 大唐新能源
  • 2.950
  • 目標︰$3.61
熱炒概念股
即時重點新聞

30/03/2023 10:41  【聚焦人幣】巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元

30/03/2023 10:15  【國際要聞】美國總統拜登將簽署提前結束疫情全國緊急狀態法案

30/03/2023 09:56  【外圍經濟】蘋果公司6月5日舉行全球開發者大會，料推新產品

30/03/2023 09:24  《異動股》快手(1024)高開5%，上季經調整虧損大幅收窄

30/03/2023 09:23  恒指高開24點報20216，阿里升2.7%，國壽跌2.3%

30/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買騰訊沽盈富

30/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】三行升快手目標，中信里昂狠劈碧服逾６０％目標

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

30/03/2023 09:51  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９２，隔夜拆息升至１﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】快手、商湯、潤地績後點部署？一表睇晒快靚正！
人氣文章

新聞>香港要聞

傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章

新聞>香港要聞

香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
品味生活
生活
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

長息低於短，金融股受損
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 一代不如一代？用昔日方式管理新世代，問題百出！永不過時管理之道，八個字講完！
人氣文章

時事要聞

政府研建造業輸入外勞 消息：或繞過勞顧會
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

散發自然春日色彩！粉色調美妝系列推介：THREE櫻花色系、NARS Orgasm粉紅限量版、Chantecaille零負擔天然配方
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Let skin breathe！5個技巧化出春日透薄底妝
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

用性測試愛，是在性裡得不到滿足，抑或是愛的信任不足？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春困襲人！脾胃不運易生濕，腰痠頭重？推介健脾去濕「淮山紅豆茨實薯仔豬腱湯」 新文章
人氣文章
廿四節氣 | 春分要養脾胃、平衡肝升和肺降！推介「淮山冬菇瑤柱豬腱湯」，補肝腎、健脾胃、益氣血 1
人氣文章
新雙標靶療法治淋巴癌！有助減復發風險，組織冀公院盡快採用作為抗癌一線療法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 11:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 11:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 11:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2023 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告30/03/2023
【大行炒D乜】快手、商湯、潤地績後點部署？一表睇晒快靚正！
人氣文章香港要聞30/03/2023
傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章香港要聞30/03/2023
香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
人氣文章開市Good Morning30/03/2023
林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大
人氣文章國際動態30/03/2023
馬斯克與專家聯署呼籲暫停訓練更強大AI至少半年
人氣文章財經熱話30/03/2023
【虛幣世界】比特幣持續攀升，市場憧憬經濟數據
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金