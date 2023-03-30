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《午市前瞻》下周假多窒礙恒指升勢 快手第二季有望試80元

30/03/2023

　　恒生指數半日收報20053，跌138點或0.69%，主板成交666.95億元。恒生中國企業指數報6814，跌64點或0.94%。恒生科技指數報4198，跌47點或1.12%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報381.2元，跌3.6元或0.94%，成交48.51億元；阿里巴巴-SW收報95.4元，升0.85元或0.9%，成交43.04億元；美團收報138.8元，跌1.2元或0.86%，成交20.44億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及快手(01024)；快手收報59元，升2.75元或4.89%，成交23.95億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及快手。

 

(網上截圖)



黃偉康：阿里重組兩會後公布變數低


　　恒指昨日受阿里巴巴重組消息帶動升超過400點後，今日適逢期結日有所回落。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，昨日阿里消息帶旺市場氣氛，認為重組屬於正面消息，但市場對阿里抱有較大戒心，會擔心之後或有較多變數。但他認為，阿里重組消息在兩會後人事任命塵埃落定後才公布，可信性較高，不容易出現狀況，故認為待市場消化相關消息後，將會繼續有利股價表現。


　　黃偉康又指，昨日恒指一舉衝破250天線，而且成交量增加，相信暫時已企穩250天線。他指出，阿里若能借此消息轉勢，對恒指有利。不過，4月初有較多假期，下星期只有3個交易日，恒指再破50天線有難度，但預期4月中前有望嘗試挑戰21000，而下方19800至20000點支持則不變。


騰訊料支持快手改善業務


　　快手公布，2022年第四季經調整虧損淨額4532.2萬人民幣，較上年度同期虧損35.69億人民幣大幅收窄98.7%；整體收入按年增加15.7%至283億人民幣，線上營銷服務收入按年增加14%至151億人民幣，直播收入按年增加13.7%至100億人民幣。


　　黃偉康表示，快手主要靠直播帶貨收益翻身，認為直播帶貨業務要達致成功需有較強背景支持，目前騰訊仍為快手策略性股東，相信亦會協助快手改善業務表現。


　　他又提到，快手原靠短視頻起家，但短視頻較難建立起容易變現的IP，現時快手轉靠直播帶貨和當中帶來的廣告收益翻身，開創另一個收入來源。他原本對快手一直有顧慮，但今次業績令他對快手前景改觀，看好股價有機會於第二季內上試80元，現價60元附近亦可考慮部署。

 

快手去年虧損大幅收窄，股價今早曾反彈逾10%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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