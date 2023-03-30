香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班

國泰航空(00293)旗下香港快運引入首架A321neo空中巴士，星期日會首航去泰國曼谷，之後會與現有機隊一同服務不同航點。香港快運的航班數目現已恢復至疫情前水平，預料到夏季每周航班，將進一步增到500多班。



香港快運主席林紹波表示，未來兩年內，一共會接收16架同型號客機，新機外觀塗上新設計，在機翼、尾翼等位置都有香港快運新標誌，比舊型號A321多6個座位，可接載236名乘客，每座位平均油耗量會減兩成；年內會再推乘客碳抵消計劃，詳情稍後公布。



票價逐漸回復正常



林紹波又稱，快運運力由去年9月只有疫前一成，到上月已回復到疫前八成，預計踏入4月會開始增長，每周營運逾400班機，到夏季可超越疫前水平，達到每周500多班，航點亦會由現時20個增至年底約30個，惟承認目前票價因尚有供求失衡而較高，相信未來續回落。



香港快運主席林紹波指，航班雖然增加，但機票價格仍然高企，暫時疫情後需求及供應有少少失衡，現在的票價是比疫情前稍高，隨著航機增加，相信票價會逐漸回復正常。

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