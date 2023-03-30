  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療

30/03/2023

　　梵蒂岡表示，教宗方濟各出現呼吸困難後，因肺部感染住院，並將繼續治療數天。


　　現年86歲的方濟各被送往醫院進行檢查，結果顯示為呼吸道感染，並非新冠，需要接受藥物治療。


　　方濟各出生於阿根廷，是第一名來自美洲的教宗，也是自敍利亞籍的格列高利三世以來第一名擔任該職位的非歐洲出身教宗。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

58.800

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

44.200

異動股

03896

金山雲

4.040

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.800
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 44.150
  • 03896 金山雲
  • 4.050
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 149.400
  • 02433 中天湖南集團
  • 2.720
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 82.850
  • 目標︰$91.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.650
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 23.200
  • 目標︰$24.50
  • 00861 神州控股
  • 3.840
  • 目標︰$4.40
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.000
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.200
  • 00700 騰訊控股
  • 384.200
  • 02333 長城汽車
  • 9.590
  • 00939 建設銀行
  • 5.050
  • 00001 長和
  • 48.650
報章貼士
  • 02411 百果園集團
  • 6.380
  • 目標︰$6.55
  • 01109 華潤置地
  • 36.200
  • 目標︰$40.50
  • 01798 大唐新能源
  • 2.910
  • 目標︰$3.61
熱炒概念股
即時重點新聞

30/03/2023 12:07  恒指半日低收138點，阿里健康挫逾9%，中石油升4.6%

30/03/2023 11:13  【博鰲論壇】李強:中國經濟增長動能強勁，亞洲要更大發展不能亂

30/03/2023 10:41  【聚焦人幣】巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元

30/03/2023 10:15  【國際要聞】美國總統拜登將簽署提前結束疫情全國緊急狀態法案

30/03/2023 09:56  【外圍經濟】蘋果公司6月5日舉行全球開發者大會，料推新產品

30/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買騰訊沽盈富

30/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】三行升快手目標，中信里昂狠劈碧服逾６０％目標

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

30/03/2023 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，美元兌人幣升報６﹒８９６２

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

國壽盈利倒退削派息大行唱淡股價急跌　建行增派息惟見經營壓力
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》下周假多窒礙恒指升勢 快手第二季有望試80元
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】快手、商湯、潤地績後點部署？一表睇晒快靚正！
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

張馳豪誓做「將軍澳巴菲特」 楊偲泳瑜伽Look上陣學習投資
人氣文章

Shopping What’s On

2023日本文具大賞出爐！書寫流暢沾水筆、免刨金屬鉛筆、超方便迷你改錯帶！邊11款得獎文具香港都買到？
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

債券爆煲可能引發新一輪賣樓潮
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

演John Wick如演自己？奇洛李維斯前半生歷盡坎坷：接連痛失身邊摯愛，單身19年後終獲幸福
人氣文章

Fashion

月尾回歸！Louis Vuitton x 草間彌生第二波聯乘系列登場：必收可愛黃色南瓜手袋、Infinity Dots波點款色
人氣文章

Art & Living

Art Central 2023 Highlights：宛如迷宮的「聚合–空間2023」、定格城市與自然的《極夜花火》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣回暖！DIY輕食「蘑菇香煎藜麥薯餅」，無肉卻充滿活力！
人氣文章
中大研發無線電子支架！利用電刺激治療胃酸倒流，無創、非入侵性、成本較低
人氣文章
春困襲人！脾胃不運易生濕，腰痠頭重？推介健脾去濕「淮山紅豆茨實薯仔豬腱湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 14:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 14:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 14:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2023 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態30/03/2023
巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元
人氣文章國際動態30/03/2023
教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療
人氣文章財經熱話30/03/2023
國壽盈利倒退削派息大行唱淡股價急跌　建行增派息惟見經營壓力
人氣文章財經熱話30/03/2023
《午市前瞻》下周假多窒礙恒指升勢 快手第二季有望試80元
人氣文章大行報告30/03/2023
【大行炒D乜】快手、商湯、潤地績後點部署？一表睇晒快靚正！
人氣文章香港要聞30/03/2023
傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金