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【FOCUS】從買買買到拆拆拆　阿里順勢求變

30/03/2023

　　是「1+1>2」，還是「Less is More」？從IBM、谷歌、戴爾，到通用、強生、家樂氏，再到京東、比亞迪、海底撈……行業巨頭爭相押注、醞釀剝離拆分，最新加入的是跨界巨無霸阿里巴巴集團(09988)。在創始人馬雲周遊海外逾年、首次證實回國後次日，集團董事會主席張勇即揭盅「一分為六」大變革，如何評估未來價值？



釋價值潛力，看好雲計算及菜鳥



　　市值最輝煌時超越6.5萬億港元的商業帝國，從買買買，正在轉向拆拆拆。據阿里「24年來最重要的組織變革」方案，將設立淘寶天貓商業、阿里雲智能、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛六大業務集團，各自擁有董事會及CEO；所有業務集團均可獨立融資，包括尋求獨立上市；阿里巴巴本身將從業務運營轉向資產/資本運營。

 


　　此「一分為六，各自為政」策略，被普遍視作有助阿里規避反壟斷等政策風險，並更靈活制定細分行業競爭策略，釋放各業務價值潛力。六大板塊中，儘管「淘寶天貓商業」的收入是其他五大業務總和的兩倍，但最被看好的要數「雲計算」和「菜鳥」兩大業務。其中，阿里雲的市佔率穩居全球第四，菜鳥同躋身全球四大跨境物流網絡之一。

 

 

 


　　張勇在致員工信中稱，「不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗」，似印證潮流已變－－過往被視作優勢的多元擴張、協同效應、大即是美，正淪為臃腫低效的劣勢。早在阿里一拆六之前，眾多巨企早已紛紛擁抱變化。



拆分效應好壞參半，需放長眼量



　　一度是全球最大企業的通用集團(GE)，2021年宣布一拆三為航空（GE Aerospace）、能源（GE Vernova）、醫療保健（GE HealthCare）；其中，GE HealthCare今年1月4月登錄納斯達克，股價周三剛剛刷新新高，另兩大業務亦醞釀明年初獨立上市。此外，強生拆分的兩大業務之一的消費者健康部門Kenvue，已遞交紐交所上市申請。

 


　　但並非所有的拆分都是一拆大吉，例如谷歌分拆的生命科技公司Verily難逃裁員，安永擬分拆諮詢業務獨立上市引發內訌，更離奇的是東芝，其從提議一拆三，到遭反對後變更為一拆二，最終獲要約收購或面臨退市。

 


　　另值一提的是，企業拆分除了源自管理層求變，動力或還來自股東。近有匯控大股東平保，遠有對沖基金Third Point。其中，後者在多年前以公開信要求索尼拆分娛樂業務後，近期再擬敦促高露潔分拆寵物食品業務。　

 

 　 
　　分拆效應是短期更高股價的催化劑，還是長期更好價值的奠基石，都需放長眼量，關注其能否在維持核心競爭力之餘，創造新的盈利來源。

 

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