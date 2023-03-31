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【虛幣世界】SushiSwap CEO：美國監管機構令加密貨幣帶來壓力

31/03/2023

　　Sushi Swap CEO Jared Gray在表示，近期美國監管機構向加密貨幣的打擊，令行業帶來巨大壓力，他表示參議員 ElizabethWarren將組職一支「軍隊」來規範加密貨幣行業，消息令原本興奮熱情的交易員都冷卻了。


　　早前Gray聲稱，美國證券交易委員會 (SEC) 向Gray和 Sushi DAO發出傳票，內容有關於其控制龐大的加密貨幣行業。儘管Gray拒絕透露傳票的細節，但這可能表明該協議將與監管機構展開一場曠日持久、代價高昂的法律鬥爭，監管機構已發誓要對加密公司實施更嚴格的監管。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28262.93元(美元．下同)，升0.84%(24小時比較．下同)；以太幣現報1812.33元，升1.04%；艾達幣報0.3794元，升0.87%；瑞波幣報0.5342元，升0.43%。
　
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