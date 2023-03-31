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《午市前瞻》復活節假前兩萬一有望 分拆有利京東試190元

31/03/2023

　　恒生指數半日收報20480，升171點或0.84%，主板成交782.57億元。恒生中國企業指數報6996，升74點或1.07%。恒生科技指數報4302，升31點或0.74%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報385.6元，升0.6元或0.16%，成交56.03億元；阿里巴巴-SW收報100.7元，升3.8元或3.92%，成交54.81億元；美團收報146.1元，升4.1元或2.89%，成交40.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(京東產發網頁截圖)



聶振邦：企穩20600則有利後市


　　繼阿里宣布重組成六大業務並有可能隨時分拆上市，京東(09618)最新已搶閘分拆旗下京東工業及京東產發上市，並已向聯交所遞表申請IPO。消息帶動恒指今早高開274點，但升越50天線後有較重沽壓，升幅收窄只有百多點。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指早前已連升三日，所以目前升勢受阻亦合理。本月初恒指曾高見20600水平，如今日成功企穩20600以上收市，對後市挑戰21000會更為有利。
　　近期大市主要受科技股利好消息息帶動，加上外圍美股道指已收復33000水平，可以憧憬銀行系統危機已暫告一段落，料港股後市向好，他預期恒指於復活節假期前有望挑戰21000。


京工投資價值較高有利京東


　　京東搶先阿里分拆旗下公司上市，帶動京東股價上午最多升超過8%。聶振邦指新分拆的兩間公司之中，京東工業於上一輪融資已超過2.3億美元，初步估值最少20億美元，未來估值有望更高，投資價值較京東產發為高。


　　但合計即將上市的兩隻股份，京東系五股之中，聶振邦首選京東母企(09618)，因為京東於新上市兩間子公司的持股量都很高，上市後將有助京東回籠大量現金，相對有利股價發展。走勢方面，京東於3月10日大跌前一直守穩在180元水平，如未來兩日可以重新企穩該位，4月則有望挑戰190至195元。


　　另外聶振邦亦看好京東物流(02618)，因經濟復常下，對物流運輸需求有望上升，現於14元附近，看好第二季內上試16.5至17元。


阿里雲較菜鳥有睇頭


　　今日亦有傳阿里旗下六大集團的菜鳥將率先上市，但菜鳥否認有上市時間表，阿里股價上午照鏟高超過5%，時隔逾月再度收復紅底。聶振邦指消息提到菜鳥最快都要年尾才上市，加上菜鳥否認，認為消息參考性不高。相反，他認為阿里雲估值較菜鳥為高，而且最新業績顯示正在收窄虧損，加上近期市場熱炒雲業務股份，認為阿里雲能看高一線。

 

京東分拆京東產發及京東工業獨立上市，股價今早升逾8%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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