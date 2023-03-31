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南區承辦團體否認關愛隊為區議會選舉鋪路

31/03/2023

　　政府公布荃灣和南區關愛隊遴選結果，其中南區17隊關愛隊由15個團體承辦，當中13個曾經聯署支持《港區國安法》，10個是香港島各界聯合會的團體會員。對於兩區33個承辦服務的團體，有20個屬建制派，會否令人感覺政府偏幫建制派，為未來區議會選舉鋪路，聯合會副理事長兼秘書長朱立威指，有關說法無稽和偏頗，質疑有人仍停留在以往的對抗思維，「唔係建制派，就係泛民主派」，又反問為何泛民不申請。



招攬義工並不困難

　　朱立威在電台節目中表示，關愛隊和區議會完全不同，區議會作為諮詢架構，負責就區內政策提供意見，而關愛隊則處理民生網絡工作。他希望公眾審視關愛隊往後表現後，再作評價，不要因為關愛隊員曾任區議員，便認為獲政府偏幫，反修例事件後，很多在區議會選舉中落敗的建制派人士，仍繼續在區內服務，由於大部分中標團體都在地區扎根多年，有良好網絡，相信要找符合要求及具經驗的義工並不困難。

荃灣關愛隊或與伙伴團體合辦國安教育活動

　　將承辦荃灣石圍角關愛隊服務的「荃灣東居民聯會」主席、當區區議員文裕明表示，團體主要會為長者及弱勢社群提供服務，本身在區內已有數百名會員，亦有義工隊，形容是駕輕就熟、順理成章，有信心可完成政府提出的關鍵績效指標(KPI)。至於額外服務，包括舉辦《基本法》和《港區國安法》的教育活動等，團體過往較少舉辦這類活動，經驗不算豐富，傾向會與其他伙伴團體或學校合作，以配合政府要求。

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