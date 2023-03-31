【季結－銀行危機】歐美銀行業前路未明 聯儲局加息前景難定

環球市場剛經歷了驚心動魄一個月，3月上旬美國爆出矽谷銀行(SVB)因擠提而倒閉，美國多間中小型銀行遭遇擠提壓力，引發全球市場恐慌，憂慮出現翻版雷曼事件。隨後接連出現第一共和銀行和Singature Bank爆煲危機，老牌大行瑞信亦被爆有債務危機，但期間多國央行全力護航，瑞士央行先為瑞信包底，再促成瑞銀歷史性收購瑞信，即使德意志銀行的信貸違約掉期(CDS)亦急升，但在德國政府及歐洲央行支持下亦成功化解危機，紓緩全球金融市場憂慮。

（資料圖片）

港股則聚焦於業績期，百度(09888)發布類似ChatGPT的聊天機械人「文心一言」，帶動港股炒作AI概念熱潮。多隻大型股份業績普遍符合預期，3月底阿里巴巴(09988)公布重組成六大業務集團並有可能獨立上市，時隔兩日京東(09618)即宣布分拆旗下京東工業及京東產發，並已向聯交所遞表申請IPO，消息帶動兩股股價短線拉升，支持恒指向上。



李偉傑：市場對科技股抱更大期望



美國銀行系統危機一度引起市場猜測美國聯儲局會否暫停加息，但最終聯儲局維持加息0.25厘。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，聯儲局5月份議息前仍有多項經濟數據公布，絕對會影響當局的加息取態。早前環球市場動盪不安，才會憧憬聯儲局暫停加息，現時市況回穩，聯儲局大有機會維持加息傾向，故5月議息會議大有機會加息0.25厘。



李偉傑提到，目前大市受市場信心影響，銀行危機暫告一段落將令投資者信心逐步恢復。近期美匯指數回落至約102，憧憬內地經濟恢復，業績期亦過去，大型股份對今年復甦的展望將吸引資金回流，恒指將有望在4月改善表現。



李偉傑認為，近期藉著科技股的好消息，恒指有望在4月份挑戰2月中高位21600水平，下方則以19500為支持。他補充，目前市場對科技股有較大憧憬，故相關股份將會在4月主宰大市去向。

聯儲局主席鮑威爾。(聯儲局網頁截圖)



曾永堅：銀行信心危機未除



歐美多間銀行先後爆煲，包括美國Silvergate、矽谷銀行及Signature Bank，連瑞士第二大銀行瑞信亦被收購，引發投資者對歐美銀行系統穩定性的擔憂，美國銀行股風聲鶴唳，更拖累亞洲股市下跌，MSCI亞太金融股指數曾跌至11月以來最低水平。



椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，為了遏制美國通脹，聯儲局急於加息，導致部分新經濟企業的現金流減弱，並加劇經營負擔，急需向銀行取回儲備應付。然而，適逢美國國債於去年開始遭減持，高度依賴國債作資產配置的中小型銀行受壓，隨之引發一系列資金流動性問題，並爆發市場對銀行體系的信心危機。



曾永堅認為，銀行業的信心問題非一時三刻能恢復，而存戶持續從銀行將提走資金，令銀行資產負債表轉差，加上美國監管當局將會進一步收緊信貸政策，銀行業危機在未來一個月仍有再爆發可能，市場避險情緒上升料會影響港股走勢。他預期，恒指短期在50天線有阻力，若然外圍不明朗因素持續，恒指或下試年內低位18800水平。

恒指連續三周回升，並收復兩萬點關口。(經濟通HV2報價系統截圖)



黃偉康：聯儲局料會暫停加息



安里控股主席兼行政總裁黃偉康則表示，隨著對銀行資產的信任度降低，歐美銀行業仍然潛在風險，而歐洲央行暫時未有提到減息，相信銀行及金融體系難在短時間內成功解決。另外，他認為央行未來無可避免會暫停加息，對亞太區股市影響不會太大，故不擔心港股後市走勢。



黃偉康又指，從阿里巴巴分拆業務來看，科網股形勢料逐步向好，對港股有一定支持作用。他預期，恒指4月初因應假期因素，走勢會較平淡，料在20800至21000有短期阻力，後市則有望挑戰22000水平。

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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