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溫傑：恒指短期20721點有阻力　4月可上望21000點

03/04/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指3月累計升614點，最終報20400點，險守20000關。北水整個月只有一天錄得淨流出，累計加倉逾600億，北水積極買貨對後市有何啟示？ 如何判斷四月大市走勢？內房3月百強銷售按年大增29%，按月更急升42.3%，多隻內房股業績比預期好，加上疫後經濟好轉的加持，行業最壞時候是否已經過去？新能源車公布3月銷售數據，蔚小理之中理想(02015)跑出，交付逾20000輛，而龍頭比亞迪(01211)3月按年增長近一倍，惟按月則持平，3月為汽車銷售淡季，第二季開始車股可看好？

 

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