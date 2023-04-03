《午市前瞻》消息炒完恒指或回試20天線 中海油區間上落宜短炒

恒生指數半日收報20279，跌120點或0.59%，主板成交629.71億元。恒生中國企業指數報6911，跌57點或0.82%。恒生科技指數報4251，跌52點或1.21%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報387.2元，升1.4元或0.36%，成交43.01億元；阿里巴巴-SW收報98.05元，跌2.35元或2.34%，成交28.97億元；美團收報140.8元，跌2.7元或1.88%，成交24.47億元。



中海外(00688)現價升6.8%，報20.25元，該股成交約3106萬股，涉資6.26億元，盤中高見20.6元，最低見19.12元；金沙(01928)升5.49%，報28.8元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(中海油網頁截圖)





張智威：多項利好消息炒完



港股業績期過去，個別股份如旭輝(00884)、佳源(02768)、國美(00493)等因未能及時公布去年全年業績而須停牌，恒指則維持於20400上下爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，多項利好消息已炒完，包括美國對銀行業的支持，以至阿里(09988)及京東(09618)分拆，故大市暫時升勢受阻，料回落至20天線約19800水平。



短炒中海油惟勿撈中海油服



石油輸出國組織及盟友(OPEC+)宣布減產，每日減產逾160萬桶原油，紐約期油一度飆升8%，創下一年多來最大盤中漲幅，升破每桶80美元，今早港股三桶油齊齊應聲高開逾3%。張智威指油組減產似有心推高油價，因早前銀行危機亦令市場憂慮經濟衰退而拖累油價，OPEC+或因此而有所行動來支持油價。他又指，油價若重新企穩80元以上，有可能令通脹再度上升，加息預期亦可能再次升溫。



三桶油造好，但張智威指油股目前溢價過高，如中海油(00883)今日再次重返12元以上，認為想短炒宜待回落至20天線約11.67元入手更佳，短炒目標望3月高位12.68元。同系中海油服(02883)股價連跌四個月，但他不建議入手追落後，因股價目前仍未擺脫一浪低於一浪走勢，宜關注三桶油更佳。

油組減產推升油價，中海油今早最多升逾5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

油組減產推升油價，中石油今早曾見逾4年高位。(經濟通HV2報價系統截圖)

油組減產推升油價，中石化今早高開低走。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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