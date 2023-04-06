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2022年券商年報出爐 中資頭部券商新格局形成 華泰國際增長最快

06/04/2023

金融市況持續波動令市場關注券商業績表現，據上市券商派發的「成績表」對比顯示，在已公佈2022年業績的中資券商中，中信國際、華泰國際、中金國際在總資產、收入及利潤水平均大幅拋離同業，形成鮮明分水嶺，成為在港中資三大頭部券商。當中中信國際及華泰國際均實現營業收入及淨利潤逆市增長。其中，中信國際以110.3億港元收入排名收入第一，淨利潤按年上升27%至9.8億港元。華泰國際收入按年增長14%至109億港元，創歷史新高；淨利潤19.68億港元，按年升幅達34%以盈利能力跑贏。中金國際則分別錄得94.2億港元收入及31億港元淨利，同比跌幅分別為11%及39%。全新的中資頭部券商格局已形成，華泰國際更是其中增長最快的券商，憑藉科技賦能優勢以及穩健的盈利能力領跑行業。

科技賦能成關鍵

 

20230403-huatai-image2

華泰國際一直非常重視創新科技的應用，技術團隊超過三分之一是科技人才，並且不斷地引進優秀的技術人才，為公司的科技創新和發展提供強而有力的支援，還致力將科技賦能落實到業務的各個環節中，積極推進財富管理的數字化轉型。華泰國際漲樂全球通APP作為一站式投資管理服務平台，在不斷強化基礎交易服務能力之外，亦能夠根據客戶的風險承受能力、投資偏好等因素，智慧匹配產品，為客戶提供更加靈活、高效的投資選擇。漲樂全球通APP目前已突破100萬用戶，去年5月推出的自動現金理財服務“樂盈寶”，超過45萬客戶開通該服務，接入基金維持每交易日持續收息，在動盪市況中為投資者提供安全、流動性高的投資選擇。

以跨境業務為抓手 增強客戶驅動型業務配置

 

20230403-huatai-image3

得益於境內外母子公司的相互協同，華泰國際繼續堅持券商本源，以跨境業務為抓手，聚焦發展資本市場中介業務，多個業務條線佔據市場領先地位，2022年國際業務收入佔比進一步提升至超過20%。其中，場外衍生品及跨境業務持續領跑行業；通過打通跨境銷售體系，香港股票市場的交易份額穩步提升；在信用市場低迷的環境下，債券做市交易量逆市增長30%。華泰證券CEO周易在路演中提到，國際業務將繼續貫徹科技賦能下的機構業務和財富管理雙輪驅動戰略，提升業務能力，持續完善客戶服務體系，著力打造綜合性跨境金融服務平台。

 

20230403-huatai-image4

 

華泰證券年報指出，華泰國際將成為集團創造盈利的新引擎，未來將着力打造華泰國際跨市場的資本服務能力，打造一體化、生態化、平台化 的綜合性跨境金融服務平台，以提供境內外一體化的綜合金融服務。

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