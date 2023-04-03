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油組突減產油價獲高盛唱好飆逾半成　三桶油先急升後回順可吼位吸？

03/04/2023

　　石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)昨日(2日)突然宣布每日減產合共逾160萬桶，消息帶動英美期油在亞洲交易時段升逾半成，高盛隨即上調今年及明年油價預測，中海油(00883)及中石油(00857)今日(3日)曾齊飆逾半成，中石化(00386)亦曾升近3%，不過其後升幅均收窄，中石化更倒跌收市。值得留意，早前銀行危機曾拖累油價觸及15個月低位，OPEC+或因此而有所行動，但油價若飆升或加劇通脹，加息預期亦可能再升溫，現時高追油價風險高，而「三桶油」股價亦已升至高位。當然，如看好油價跌極有限，油股可待股價回調再吸納，以去年業績而論，首選中海油及中石油。

 

(Shutterstock)

 

OPEC+成員國宣布每日減產逾160萬桶　美斥不適當 

 

　　OPEC+將在今日舉行部長級視像會議，但在昨日多個成員國突然宣布進一步減產，每日減產合共逾160萬桶，時間由5月開始至2023年底，其中沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產最多，每日減產50萬桶。受消息刺激，紐約期油一度飆升8%，創下一年多來最大盤中漲幅，升破每桶81美元，布蘭特期油亦曾突破85美元關。分析指，OPEC+此舉不僅令市場意外，且會給美國經濟帶來新的通脹衝擊，並因此惹惱白宮。事實上，沙烏地去年10月已曾宣布減產，當時就曾激怒白宮，華府一直呼籲沙烏地及其盟友增產，希望拉低油價，藉此對俄羅斯財政形成壓力。沙烏地能源部形容，今次自願減產是支持油市穩定而採取的預防性措施，但美國政府官員表示震驚，指減產是不適當的。

 

　　值得一提，油價已連續第5個月下跌，為自2020年初以來第二次錄得季度跌幅，美國經濟情緒低迷、銀行業危機波及整體市場都推動了油價走低。紐約期油上周五(31日)則漲1.3美元，報每桶75.67美元；布蘭特期油漲50美仙，報每桶79.77美元。

 

高盛上調今年油價預測至95美元　摩通維持96美元預測


　　高盛表示，考慮到OPEC+的原油供應大幅減少，因此將今年底布蘭特期油價格預測調高5美元，至每桶95美元，將2024年底布油預測調升3美元，至100美元。油組現時的議價能力相對昔日更強，而今次意外減產符合油組先發制人的新原則，因油組成員國能在不影響市場佔有率下行動。假設俄羅斯減產持續至下半年，因此下調油組預計產量至日均110萬桶。

 

　　高盛又指，今次減產與去年不同，隨著中國強勁復甦，全球石油需求的勢頭沒有下降，布蘭特期油的遠期曲線滯後，同時煉油利潤仍相當穩定。而今次減產可能是經濟及政治的考慮因素較多，因將會增加沙烏地及OPEC+成員國的淨原油收入，預期會推高油價約7%，足以抵銷OPEC+銷量下降2.25%的影響。摩通則表示，減產因素已反映，維持今年油價每桶96美元的預測不變。

 

內地成品油價二連降　汽柴油價每噸分別降335及320元


　　另邊廂，國家發改委公布，自周六(1日)凌晨零時起，內地汽、柴油價格每噸分別降低335元和320元人民幣。這是成品油價格的「二連降」，也是今年以來下調幅度最大的一次。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花13元人民幣。

 

　　發改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

高盛：中石油派息比率提升兼或回購　予目標價5.8元


　　三桶油近日先後公布業績，其中中石油去年純利1493.8億人民幣，按年升62.1%；派發末期息22分人民幣，按年增近1.3倍。另獨立非執行董事提交議案，授權董事會回購A股及H股各10%股份。高盛指，中石油去年派息比率升至52%，股息回報達11厘，公司未來或進行股份回購，維持「買入」評級，予目標價5.8元。瑞信亦指，中石油提高股息及提出股份回購計劃應受市場歡迎，目標價由5.2元升至5.7元，維持「跑贏大市」評級。摩根士丹利表示，中石油宣布史上首次的股份回購計劃，這是估值顯著重估之一大催化劑，維持「增持」評級，目標價5.5元。

中海油去年純利倍升　瑞銀：息率勝同業目標升至13.4元

 

　　至於中海油，其去年純利達1417億人民幣，按年升1.02倍，派末期息0.75元，全年派息1.45元，派息比率由2021年度之78%降至43%，主因上一年度派發特別股息1.18元。瑞銀發表報告指，中海油去年純利符合該行預期，加上成本控制得宜，全年石油相關成本僅上升3%至每桶30.39美元，較該行預期為低。另中海油派末期息每股0.75元，優於預期的0.72元，計及中期息0.7元後，H股息率為12%，優於同業，將目標價由12.8元升至13.4元，維持「買入」評級。


　　大行對中石化則看得較淡，其中瑞信指，中石化去年純利按年跌8%至660億人民幣，較該行及市場預期分別低14%及8%，而全年股息按年跌25%至35.5分人民幣，派息率跌15個百分點至64%，意味股息收益率為9%，料股價短期內面臨下行壓力，，維持「中性」評級，目標價由4元升至4.3元。

　　中海油今日收市升2.4%報11.94元，中石油升1.51%報4.72元，中石化跌0.43%報4.62元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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