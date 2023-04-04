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《午市前瞻》恒指續守兩萬點 王興或部署增持美團惟勿過早入手

04/04/2023

　　恒生指數半日收報20278，跌131點或0.64%，主板成交643.04億元。恒生中國企業指數報6872，跌68點或0.99%。恒生科技指數報4233，跌69點或1.61%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報134.3元，跌5.7元或4.07%，成交35.26億元；騰訊控股收報386.6元，跌1.6元或0.41%，成交30.25億元；阿里巴巴-SW收報95.4元，跌3.15元或3.2%，成交29.94億元。國指三大成交股份依次為商湯(00020)、美團及騰訊控股；商湯收報3.15元，升0.26元或9%，成交35.34億元。科指三大成交股份依次為商湯、美團及騰訊控股。

 

(網上截圖)

 

聶振邦：美團125元以下才可能增持


　　據中央結算系統(CCASS)最新數據顯示，有約2.48億股美團(03690)股份存入高盛戶口，市場估計為早前騰訊(00700)實物分派美團後，南非大股東Naspers連同旗下Prosus一如早前預告，收到美團股份便將其套現沽售。美團上午跌最多近6%，拖累恒指一度跌超過200點。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，面對來自南非大股東的強勁沽壓，美團勢頭大有可能再試3月低位120至122元支持。他指，近期美團消息面偏淡，車手權益問題再度受關注，再加上南非大股東部署出貨，股價將處處受阻。


　　同時，美團董事長王興由上月底起6次減持理想(02015)港股，累計套現約3.1億元，同時又3次減持理想美股，套現1407萬美元。聶振邦不排除王興或有意趁低增持美團，但預期在美團125元都不保後，王興才會有所行動。他又提到，美團過往沒有回購歷史，故突然宣布回收購亦不大可能。


大市兩萬點關口有支持


　　美團拖累恒指跌200多點，聶振邦分析恒指目前20000點心理關口有較強支持力，但本周交易日不多，預計最少下周成交量回升，大市才有可能向上挑戰20600。


　　至於美團部署方面，他建議待大市調整至20000點以下，美團回落至約115元才可考慮部署。

 

美團疑遭大股東減持，股價今早曾跌逾5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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