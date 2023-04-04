黃瑋傑：難預料Naspers何時沽美團 惟股份弱勢或下試132-133元

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

根據中央結算系統顯示，3月23日有2.5億股美團(03690)存入CCASS系統，股數與騰訊(00700)大股東Naspers相若，騰訊大股東或正伺機而沽？美團沽壓將再維持多一段長時間？3月澳門賭收按年大升2.5倍，創3年新高，恢復至疫情前一半水平，刺激一眾濠賭股向上，惟股價仍未重上年初高位，憧憬復活節、五一黃金周等假期將至，濠賭股仍有值博空間？OPEC＋突然宣布減產，刺激隔晚（3日）油價升逾6%，惟市場擔心經濟衰退等因素，油價難重展升浪？

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