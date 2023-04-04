  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

傳Tesla將推平價車蔚小理急挫　比亞迪銷量佳大行唱好可博反彈？

04/04/2023

　　據報美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)正為其新低價車型構建一個高達400萬輛的年產能計劃，這可能嚴重威脅內地造車新勢力「蔚小理」。此外，雖然內地新能源車銷量持續回暖，但多少也受到減價戰影響，其中比亞迪(01211)3月銷量環比僅增約7%，較此前失色，而新勢力車企3月交付表現不一，理想汽車(02015)交付約2萬輛，小鵬汽車(09868)卻只交付約7000輛。乘聯會指市場恢復遜預期，中汽協則料4月銷量沒大變化。今日新能源車股全線下跌，小鵬及蔚來(09866)均插逾半成，理想亦跌逾3%，惟比亞迪跌幅較小，又再獲大行唱好，不知可否博反彈呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

傳Tesla低價車年產能將達400萬輛　或僅售20萬人幣

 

　　據內媒今日引述消息人士報道，Tesla正為其新的低價車型構建一個高達400萬輛的年產能計劃，這款低價車型是一款「細部版Model Y」。Tesla正在向產業鏈傳遞：400萬輛產能會分布在全球工廠，其中北美的超級工廠將承擔200萬輛，德國柏林工廠和上海臨港工廠分別承擔100萬輛。不過，有頭部造車公司工程師透露，Tesla此前打算推出15萬人民幣的智能純電動車，但在詳細測算後發現，如果續航不低於400公里，搭配一套主流的智能駕駛套件，整車物料成本極難做到15萬人民幣以下，因此公司將產品線起始定價提升至20萬人民幣。


　　Tesla行政總裁馬斯克早前已表示，有信心公司能在約今年推出一款完全自動駕駛、售價為2.5萬美元的小型電動車，而在今年3月初的投資者活動日，公司總工程師Lars Moravy重申，希望以目前Model 3或Model Y一半成本製造下一代汽車。市場分析指，Tesla若推出2.5萬美元的平價電動車,不僅能擴大市佔率，對產業鏈成熟也會是巨大推力。另Tesla年初降價衝銷量奏效，上周末公布首季交車量達422875輛創新高。

 

小鵬3月銷量同比跌55%　乘聯會：市場恢復遜預期

 

　　另方面，近日內地各新能源車企已先後披露3月成績單，可見銷量持續回暖，其中比亞迪銷量約20.71萬輛，環比增長6.9%，同比增長97.45%；理想汽車交付新車約2.08萬輛，環比增長25.3%，同比增長88.7%；蔚來交付約1.04萬輛，環比下降14.6%，同比升約3.94%。惟小鵬汽車僅交付7002輛，環比增長17%，同比下降約54.57%。另零跑(09863)交付6172輛，環比增長93%。廣汽集團(02338)旗下廣汽埃安銷量超4萬輛，環比增長33%，同比增長97%。

 

　　乘聯會初步推算，3月狹義乘用車零售159萬輛左右，環比增長14.5%，同比持平，其中新能源車零售56萬輛左右，環比增長27.5%，同比增長25.8%，滲透率約為35.2%。乘聯會表示，在多重不利因素影響下，今年頭兩個月車市表現不佳，3月車市需求初步釋放，但由於各企業降價宣傳帶來的消費者觀望情緒加重，整體市場恢復速度低於此前預期。

 

中汽協：3月汽車消費指數低於上月　4月銷量或無大變化

 

　　中國汽車流通協會發布的最新一期汽車消費指數顯示，2023年3月份汽車消費指數為72.5，低於上月。中汽協表示，今年初，中國汽車銷量並沒有達到預期，根據調查，第一季有超過九成的經銷商汽車銷量沒有完成目標，致使企業終端庫存急劇上升，經營壓力加大。而隨著多地出台促銷政策，新車銷售價格大幅下降，部分地區展開始價格戰，對消費者產生了一定誤導，對降價幅度期望值愈來愈高，開始觀望進入持幣待購狀態。經銷商預測如果行業在4月沒有大的政策調整，汽車銷量將同3月基本持平，不會有太大變化。

 

　　說到政策，去年9月工信部發布公告，對購置日期在今年內的新能源車免徵車輛購置稅。工信部副部長辛國斌周六(1日)在中國電動汽車百人會論壇上表示，為積極擴大消費，將組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點，及早研究明確新能源車購置稅減免等接續優惠政策，支持擴大新能源車消費。

 

里昂升小鵬目標價至55元　王興多次減持理想汽車


　　個別車企消息方面，小鵬汽車近日發布第二代智能輔助駕駛系統XNGP，集團指，於3月31日XNGP已向位於廣州、深圳和上海的G9 Max及P7i Max用戶開放第一階段能力，小鵬P5 P系列車型也同步在上海開放城市NGP，將加速推動XNGP在內地多個城市的多款量產車型上應用。里昂發表報告，預計隨著XNGP在更多內地城市應用，它可能逐漸成為小鵬汽車銷售的一個重要貢獻者，因此將目標價由45元升至55元，評級「買入」。

 

　　另外，據港交所數據，身兼理想汽車非執行董事及美團(03690)董事長的王興在3月30日減持了理想汽車港股，是3月21日以來第6次，合計涉約3.1億港元。王興同時減持了3次理想汽車美股，合計減持約1407萬美元。總持股比例由22.57%降至22.35%。理想汽車有關人士稱，王興本次交易股票為個人行為，交易佔他總持股比例很小，不涉及美團持股。東吳證券則維持理想汽車「買入」評級，看好後續多款新車有望帶來銷量持續高增長，目標價155.25元。

 

富瑞升比亞迪目標價至262元　美銀降至380元

 

　　比亞迪則再獲大行唱好，其中富瑞發表報告指，比亞迪去年第四季新能源車銷售增長強勁，加上規模效應，帶動期內純利按年增長逾11倍。管理層表明有信心今年實現內地銷量300萬輛，雖然面對市場競爭加劇及價格戰，客戶普遍採取觀望態度，但3月份內地新能源車滲透率仍持續上升至35%，比亞迪預計今年滲透率可提升到40%至45%，每月滲透率可能升至50%以上，富瑞相應將其2023至24年銷量預測上調至330萬及450萬輛，以反映內地和出口銷售潛力強勁，目標價由242元升至262元，重申「買入」評級。


　　美銀證券亦引述比亞迪管理層指，預計內地電動車滲透率於今年升至40%至45%，相等於850萬至900萬輛銷售，縱使部分客戶對價格戰採取觀望態度，但滲透率在3月升至35%，高級別城市顧客主要考慮電動車作為更換或額外購買選項。二手車價格崩潰、代理商盈利能力轉差、合營品牌內在衝突及內燃引擎車吸引力下降，均為電動車帶來機會。比亞迪今年在內地銷售目標為最少300萬輛，將目標價由400元降至380元，維持「買入」評級。

 

林家亨：比亞迪受累減價戰　今年銷量恐難達標

 

　　不過，國農證券董事總經理林家亨指，比亞迪3月銷量比起上年12月銷量234598輛失色，董事長王傳福在3月29日公布業績那天將預期400萬輛銷量大幅削減至300萬至360萬輛，其解釋是其他車廠缺芯片或供應鏈問題已基本解決，大量恢復供應下形成供過於求，其後更掀起了減價戰，所以比亞迪也受影響。比亞迪若要在今年達最低銷量目標300萬輛，餘下9個月須銷售多於245萬輛才成，即未來平均每個月銷量不少於27.2萬輛，否則可能被大行下調投資評級。另外，上年比亞迪盈利是166.2億人民幣，其中政府新能源補貼已佔104億人民幣，今年政府停止補貼，上個月又參加減價戰，毛利率自然下降，今年盈利多少令人懷疑。

 

林嘉麒：比亞迪銷售仍佳　惟股價或跌至210多元


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目則指，比亞迪近兩日股價看似已見頂，3月銷售數據好也未能帶動股價，料持貨者短線要捱一捱價。事實上，比亞迪已由低位190多元升至230多元，即使調整升幅一半回至210多元也合理。現時市場主要擔心減價對其毛利率影響，但賣車表現仍佳可加分，亦希望減價完後，第二及第三季車市會稍為回穩，比亞迪首季業績也可能帶來驚喜。

　　比亞迪今日收市跌1.82%報227.2元，小鵬汽車跌6.54%報41.45元，理想汽車跌3.59%報93.95元，蔚來跌7.63%報75.05元，零跑跌4.12%報37.25元。其他汽車股亦普遍下挫，廣汽跌2.78%報4.89元，吉利汽車(00175)跌3.18%報9.74元，長汽(02333)跌5.26%報9元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

3.260

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.650

異動股

03690

美團－Ｗ

133.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.260
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.900
  • 00981 中芯國際
  • 20.850
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.710
  • 目標︰$4.97
  • 00656 復星國際
  • 5.720
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.260
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 164.000
  • 目標︰$205.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.980
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.260
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 00941 中國移動
  • 65.650
  • 00001 長和
  • 49.650
報章貼士
  • 03800 協鑫科技
  • 1.980
  • 目標︰$3.50
  • 01997 九龍倉置業
  • 46.050
  • 目標︰$47.80
  • 03888 金山軟件
  • 40.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/04/2023 16:24  《盤後部署》北水積極部署，中芯升勢急宜候20天線才吸納

04/04/2023 17:05  【ＡＩ熱潮】傳商湯(20)下周一將發布大型人工智能模型

04/04/2023 14:47  【ＡＩ熱潮】傳阿里AI大模型或在下周二阿里雲峰會上發布

04/04/2023 16:40  《新股上市》宜賓市商業銀行擬來港上市，籌最多逾23億元

04/04/2023 17:45  TVB小股東大聯盟擬於股東大會動議重選所有董事

04/04/2023 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒５１億元，買商湯沽美團

04/04/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】高盛降贛鋒、天齊目標，麥格理升頤海至跑贏大市

31/03/2023 17:12  《嚟緊炒Ｄ乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏，中線目標１９銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》滬指四連揚成交1.3萬億逾年高　華為分紅719億
人氣文章

新聞>財經熱話

傳Tesla將推平價車蔚小理急挫　比亞迪銷量佳大行唱好可博反彈？
人氣文章

新聞>香港要聞

【香港要聞】李家超冀最遲年中公布應對建造及運輸業人手不足策略
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

著數｜一日限定！恒生請你免費搭的士！指定90架設計的士遊走全港各區等你截！點參加抽獎嬴$9,000 Apple Store禮品卡？
人氣文章

娛樂情報

台上向姜糖鞠躬 姜濤︰我覺得對唔住Fans
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

新常態下的息口策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

小林麻衣子個展「流浪之心的地方」：在閉起雙眼的一刻，自己就成為了世界
人氣文章

港女講男．妮洛

比起日癡夜纏，有人分擔租金更重要？同居真的代表關係大躍進嗎？
人氣文章

寫設計．陳丞軒

（CUA）rchitect互動展覽：細看建築師在領域內外的作品，重新思考空間創造者的社會角色
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港女vs內地女：兩地文化差異、話題是否相通，溝通的落差均會成為感情的障礙？
人氣文章
清明節由潤餅、薯餅、薄餅講到糖葱餅！DIY「蘆筍清炒蔬菜薯仔薄餅」，冷熱吃都得新文章
人氣文章
遠端接吻機：想接吻卻沒有對象，一雙矽膠嘴唇能否一止心癮？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/04/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/04/2023 18:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/04/2023
《神州經脈》滬指四連揚成交1.3萬億逾年高　華為分紅719億
人氣文章財經熱話04/04/2023
傳Tesla將推平價車蔚小理急挫　比亞迪銷量佳大行唱好可博反彈？
人氣文章香港要聞04/04/2023
【香港要聞】李家超冀最遲年中公布應對建造及運輸業人手不足策略
人氣文章財經熱話04/04/2023
商湯AI概念當炒獲北水青睞　績後大行看法正面　現價追入仲有水位？
人氣文章財經熱話04/04/2023
《午市前瞻》恒指續守兩萬點 王興或部署增持美團惟勿過早入手
人氣文章財經熱話04/04/2023
【AI熱炒】商湯受資金追捧　兩大因素支持股價向上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金