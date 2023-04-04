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《神州經脈》滬指四連揚成交1.3萬億逾年高　華為分紅719億

04/04/2023

　　清明節假期前夕，A股交投反常地熾熱，兩市成交突破1.3萬億元（人民幣．下同），創逾一年新高。滬綜指周二（4日）上午小幅高開後升幅擴大，中字頭股、半導體股領升，大市進一步升破3300關，並以全日以最高位收升0.49%，報3312.56點，四連揚，續創自3月6日以來近1個月新高；不過，深市與滬市走勢分歧，深成指收市回吐0.25%，創業板指更跌0.76%。

 

澳洲擬在所有政府設備禁用Tiktok。（AP圖片）

 

　　 兩市全日成交13246億元，較上個交易日增近6%，規模亦是去年2月24日以來逾一年新高；陸股通轉為淨流出近37億元，結束連續五日淨流入。人行連續兩日收水共5290億元，周二進行的20億元7天期逆回購，淨回籠2760億元。

 

今日新聞精選

 

1. 澳洲政府出於安全考慮，擬禁止所有政府設備使用TikTok，中國外交部發言人毛寧周二表示，已向澳洲方面提出了嚴正交涉，強調中方一貫主張數據安全問題不應成為泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具，敦促澳方切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。美國、英國、紐西蘭、加拿大、比利時和歐盟執委會出於安全考慮，已經禁止官方設備使用TikTok。

 

2. 人行發布的一季度儲戶、企業家及銀行家問卷調查報告顯示，多項調查指數環比提升。其中，居民消費和投資意願升溫，傾向於「更多消費」的居民佔23.2%，比上季增加0.5個百分點。傾向「更多投資」比上季增加3.3個百分點。

 

3. 華為擬向股東分配股利719.55億元，較2021年分紅總額614.04億元，同比增加105.51億元。華為表示，上述股利分配是公司正常利潤分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。據華為2022年財報，截至2022年12月31日，華為員工持股計劃參與人數為142315人，均為華為在職員工或退休保留人員。

 

4. 商務部副部長王受文表示，第133屆廣交會將於今年4月15日到5月5日在廣州線下舉辦，出口展展位有7萬個，參展企業3.4萬家。進口展3萬平米，現在已經表明要參加進口展的企業來自美國、加拿大、意大利、德國、西班牙等40多個國家和地區，有508家境外企業參展。線上展參展企業達3.5萬家。預登記參會排名前10名依次為:香港、印度、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、菲律賓、越南、澳大利亞、印尼。另王受文表示，從最近一些調研結果發現，一些省的貿易訂單呈現逐漸回暖的趨勢。

 

5. 內媒引述業界傳言報道，阿里AI大模型或將在下周二（11日）舉行的阿里雲峰會上發布亮相。阿里自2020年初啟動中文大模型研發，2021年先後發布國內首個超百億參數的多模態大模型M6及被稱為「中文版GPT-3」的語言大模型PLUG，此後還訓練實現了全球首個10萬億參數AI模型。早前阿里向外界確認正在研發類ChatGPT產品，已進入內測階段。

 

6. 百度地圖宣布，下一代版本V18全面升級為人工智能新地圖，由文心交通大模型和生成式AI雙賦能，以更真實、更實時、更智能的實時地圖大幅提升出行效率。百度自研文心交通大模型能大幅提升通行效率15%-30%，而生成式AI能有效降低百度地圖用戶的時間成本約70%。百度地圖同時發布完全適配車機屏幕的百度地圖，手機與車機可一鍵互聯。據報比亞迪車主將在業內率先嘗鮮。

 

7. 中指研究院《百城價格指數報告》顯示，3月百城新建住宅平均價格為16178元／平方米，環比漲0.02%，為2022年下半年以來月度環比首次轉漲。百城二手住宅平均價格為15848元／平方米，環比跌0.05%，跌幅較上月擴大0.04個百分點。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開134點子後，全日在6.8770至6.8855之間波動，最終收報6.8802，較上個交易日4時30分收盤價升103點子。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌119點子，報6.8860。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8699，較上個交易日升106點子，創3月24日以來新高，上個交易日報6.8805。

 

撰文：經濟通中國組

 

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