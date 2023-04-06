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中美晶片戰升溫　中芯熱炒國產替代概念連日飆升　華虹更值博？

06/04/2023

　　美國連番打壓中國半導體企業，並聯合日本、荷蘭等國家限制中國獲得先進晶片技術，中國除向世貿組織提出訴訟外，亦對美國最大存儲晶片製造商美光科技(Micron)展開網絡安全審查，以作反制，令中美晶片之爭再添新戰線，另在中國多項扶持政策支持下，去年中國半導體投資達1.5萬億人民幣，晶片股股價不因受多國制裁受壓，反熱炒國產替代概念連日飆升。今日(6日)中芯國際(00981)曾再飆逾一成，半日仍升約7%，為升幅最大藍籌，華虹半導體(01347)則升幅較溫和，兩股近日先後公布業績均符合預期，不知哪一隻仍可追入呢？

 

(Shutterstock)

 

日本管制半導體設備出口　華向世貿提訴並對美光審查  

 

　　美國早於去年10月加強對華晶片出口管制，並要求在製造裝置領域擁有很高技術的日本和荷蘭也跟隨。荷蘭政府於上月8日公布管制措施草案。日本上周五(31日)也宣布7月起將對23種半導體製造設備實施出口管制，防止技術被用於軍事用途。中國商務部昨日(5日)批評有關措施本質上是在個別國家脅迫下，對華實施的加害行為，不僅損害中國企業權益，也會讓日本企業蒙受損失，損害全球供應鏈的穩定，中方已向世貿組織提起訴訟，期望日方糾正錯誤做法，否則中方將採取果斷措施維護自身權益。中方代表又就美國、日本與荷蘭的晶片出口限制協議提出關切。

　　另中國也作出反制措施，上周五網信辦稱會對美光科技展開網絡安全審查，此舉或影響美光的營收，中國市場約佔該公司銷售額11%。還有一些美國半導體製造商如高通公司面臨更大風險，根據彭博匯編的數據，高通64%的銷售額來自中國市場。國金證券指中國此舉將極大利好國產存儲晶片公司，戰略與國際研究中心經濟項目高級研究員Gerard DiPippo則預計未來會有更多這樣的行動。

去年中國半導體投資達1.5萬億人幣　晶片設計佔5600億

 

　　另方面，市場研究機構CINNO Research統計數據顯示，2022年中國(包括台灣)半導體項目投資金額高達1.5萬億人民幣，半導體產業延續高投資態勢。主要流向為：晶片設計投資金額逾5600億人民幣，佔約37.3%；晶圓製造投資金額逾3800億人民幣，佔約25.3%；材料投資金額逾3000億人民幣，佔約20.1%。

 

　　CINNO Research表示，近年因美國對中國半導體制裁加劇，中國在半導體領域面臨更加嚴峻局面。為應對這種情況，中國在半導體領域實施了多項扶持政策，如財政補貼、稅收優惠、技術創新支持等，以促進半導體產業發展。對半導體產業的大力支持和投資，以及半導體企業的快速發展，為中國在半導體領域的自主可控能力提供了強有力的支撐。

 

中金升中芯目標價至23元　方正證券指華虹合理價44.93元

 

　　值得留意，兩大晶片股上周先後公布業績，其中中芯去年純利18.17億美元，升6.8%；收入72.73億美元，同比增長34%；毛利率38%，增加7.2個百分點。不過，集團預計今年營收同比降幅為低十位數，毛利率在20%左右。中金發表報告指，中芯去年業績符預期，智能手機和消費電子行業當前仍處於去庫存階段，今年下半年隨著新品陸續推出，料市場需求有望回暖。而隨著ChatGPT等新一輪科技應用走向產業化，晶圓代工需求依然保持增長態勢。考慮到目前市場普遍預期半導體行業周期將在今年下半年見底，股價反應往往領先於基本面，維持中芯「跑贏行業」評級，上調目標價15%至23港元。


　　至於華虹，去年銷售收入按年升51.8%至24.75億美元，創新高；純利4.5億美元，按年升72.1%；毛利率為34.1%，升6.4個百分點。此前方正證券維持華虹「強烈推薦」評級，預計2023至2025年歸母淨利潤達4/4.7/5.3億美元，合理價值44.93港元。

 

熊麗萍：中芯高追風險大　華虹現水平仍可吼

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》指，中芯及華虹股價都處近期高位，其中以華虹較穩定，因其受政治因素影響較小，而它造的晶片層次較低，主要用於普通家電，對內地晶片制裁主要針對中芯。中國對美光產品展開審查令整個晶片板塊清明節假期前急升，但華虹股價也只是逐級上升，現水平仍可吼，不似中芯大上大落，一提到國產替代就飆升。中芯之前長時間於16至18元上落，股價連日飆升下，再高追值博率低、風險大。

 

　　中芯半日升6.95%收報22.3元，最多飆11.03%高見23.15元，連升6日，累升26.13%，成交25.86億元。華虹亦升2.2%報37.1元，最多升5.37%至38.25元，成交2.5億元。其他晶片股則升跌不一，ASMPT(00522)跌1.95%至75.45元，上海復旦(01385)升1.37%報29.65元，晶門半導體(02878)跌1.72%報0.57元，宏光半導體(06908)升2.94%報1.75元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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