《神州經脈》習近平與馬克龍會談 A股連續3日破萬億

滬深股通周四（6日）暫停交易，但A股市場仍然十分活躍，兩市總成交高達11933億元（人民幣．下同），連續第三個交易日成交破萬億元。從指數上看，A股維持窄幅波動，滬綜指平收報3312.63點，企在三千三，深成指揚0.06%，創業板指揚0.2%，不過實際上近5000隻個股中有超過2800隻下跌，其中白酒、保險、券商等權重板塊錄得顯著跌幅，互聯網、軟件、電信等科技股同捱沽，惟半導體及軍工股大幅拉升撐住大市。

習近平為訪華的馬克龍舉行高規格歡迎儀式後，雙方舉行會談。（AP圖片）

人民銀行周四進行80億元7天期逆回購，原本周三（5日）到期的2000億元逆回購順延至周四到期，故周四逆回購合計到期規模4390億，淨回籠4310億元。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平周四中午在人民大會堂與到中國國事訪問的法國總統馬克龍舉行會談。會談開始前，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬克龍舉行高規格的歡迎儀式，既有儀仗隊奏樂表演，也有鳴響禮炮。習近平表示，這是中國對外交流全面重啟、全國兩會成功召開後，歐洲國家元首首次訪華，相信今次訪問將為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。外界預料兩人在會面後將發表聲明，之後同期訪華的歐盟委員會主席馮德萊恩亦會加入舉行三方會談。外交部發言人毛寧表示，近期中歐之間的熱絡往來充分表明雙方雖然存在一定分歧，但更有溝通交流的強烈願望、廣泛深厚的共同利益，中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。

2. 伊朗外長阿卜杜拉希揚與沙特外交大臣費薩爾6日在北京會晤，為兩國外長7年多來首次會面。雙方會後發表聯合聲明，感謝中國主辦本次會議，並指雙方同意在約定時間內重新開放外交使團，著手採取必要措施開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館；亦將繼續研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。中國外交部發言人毛寧表示，中方對沙伊雙方持續改善關係表示歡迎和讚賞，願繼續積極發揮斡旋作用。

3. 人民銀行廣州分行副行長郭雲喜在大灣區規則銜接機制對接典型案例新聞發布會上表示，粵港澳大灣區「跨境理財通」試點上線後，截至2023年2月末，大灣區內地九市已有31家銀行參與「跨境理財通」業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及跨境資金匯劃1.86萬筆，金額26.66億元。另深圳前海管理局副局長王錦俠表示，深圳前海前海自由貿易帳戶跨境收支突破4000億元。廣東省發展改革委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉表示，「灣區社保通」打造網上平台實現服務事項「灣區通辦」，目前已有逾30萬人次港澳居民參加廣東社保。

4. 國家稅務總局局長王軍周四以「六個逐步向好」闡述今年以來中國經濟發展，其中在「消費需求逐步擴大向好」方面特別提到住房消費呈現回暖跡象，房地產業首2月銷售收入由負轉正，按年增長2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月份增速進一步提升，按年增長17.9%。該局將繼續依法依規組織好稅費收入，堅決守牢不收「過頭稅費」的底線，夯實高質量發展的財力基礎。另國家稅務總局總審計師蔡自力表示，首季全國稅務部門累計組織稅收收入（已扣除出口退稅）46756億元，按年增長0.5%，首季逐月稅收收入按年分別為下降1.2%、增長0.1%、增長5.2%，呈現增幅由負轉正、逐月回升的向好態勢。

5. 3月中國製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業景氣度修復繼續提速。周四公布的2023年3月財新中國服務業PMI錄得57.8，較前月上升2.8個百分點，創下28個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。此前公布的3月財新中國製造業採購經理指數錄得50.0，較2月下降1.6個百分點，落在榮枯線上。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜合PMI上升0.3個百分點至54.5。財新智庫高級經濟學家王喆博士表示，數據顯示出當前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力不足，未來經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。

6. 內地汽車行業3月突然掀起降價潮，地方政府亦紛紛推出買車補貼，惟3月汽車消費仍未及預期。中國汽車流通協會最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」結果顯示，3月全國經銷商庫存預警指數為62.4%，按年微降1.2個百分點，按月上升4.3個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。經銷商盈利下滑，首季全國有超過六成經銷商表示首季銷量任務完成度不足80%，其中20.5%的經銷商完成度在70%-80%之間，46%的經銷商完成度不足70%。

7. 摩根士丹利周四表示，在中國設立期貨公司的申請日前已被中證監接收材料。根據中證監的審批進度公示，關於摩根士丹利公司的《期貨公司設立許可》進度跟蹤在4月3日已達接收材料階段。這意味著，內地第二家外商獨資期貨公司有望花落這家國際知名投行。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報6.8807，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子。全日在6.8730至6.8850之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌6點子，報6.8850。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8747，較上個交易日跌48點子，上個交易日報6.8699。

撰文：經濟通中國組

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