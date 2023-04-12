智慧城市帶動經濟轉型 香港如何發揮自身優勢？

發展智慧城市是未來的大趨勢，創新的智慧城市科技能夠成為推動經濟及社會復甦的重要火車頭。在這個背景下，香港作為國際創新科技中心，加上與粵港澳大灣區和世界各地的戰略聯繫，要發展智慧城市，需要具備怎樣的優勢和條件？今次特意請來兩位重量級的企業代表，包括騰訊雲港澳業務總監蔡毅海和平安壹賬通銀行（香港）有限公司行政總裁費軼明，一起探討香港如何發揮自身優勢，抓緊機遇。



私營機構與政府相互補足 推動智慧城市發展

蔡毅海先生 騰訊雲港澳業務總監



香港政府在2020年發佈《香港智慧城市藍圖2.0》，並就「智慧政府」及「智慧經濟」等六大範疇提出過百項措施，目標是讓市民感受智慧城市及創新科技對日常生活帶來的裨益。騰訊雲港澳業務總監蔡毅海指出，香港發展智慧經濟的潛力十分大，發展強大且蓬勃的數碼生態系統是維持智慧城市的關鍵，當中政府的角色至關重要，私營機構亦可透過其專業知識和技術與政府相互補足。



他舉例指，騰訊雲與廣東省共同構建「數字廣東」電子政務生態體系，為政府、企業單位及大眾帶來便利，構建政務民生的全新模式。騰訊雲運用其數碼化解決方案，協助廣東省政府打造「粤系列」數碼平台，為廣東省市民提供超過1,800項涉及教育、稅務、衞生健康等民生服務和功能，提升網上政府服務的質素和效率。其中一個平台「粵省事」，目前實名用戶接近約9,300萬，在疫情高峰時段，每小時訪問量更超過1,700萬次，值得香港政府借鑑。



引入虛擬銀行 邁向智慧銀行新紀元

費軼明先生 平安壹賬通銀行(香港)有限公司行政總裁



虛擬銀行的出現剛好填補創新型經濟對銀行服務需求的缺口，為銀行業務運作模式帶來變革，推動香港遘向智慧新紀元及進一步讓金融服務與智慧城市給合的關鍵措舉。利用大數據分析、人工智能、聯盟式學習等科技，虛擬銀行能提供更個人化、快捷、方便及安全的金融服務。



平安壹賬通銀行作為本港首家中小企專屬的虛擬銀行，亦希望利用金融科技填補多年來傳統銀行在中小企服務方面的缺口。行政總裁費軼明表示，公司利用替代數據及獨創的風險評估平台的輔助簡化信貸審批流程，提高貸款的效能、效率與準確度，為更多具潛力的中小企適時提供貸款，捕捉商機。



費軼明又相信，虛擬銀行在香港發展才剛起步，未來面向內地的跨境服務也是虛擬銀行的發展方向。



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