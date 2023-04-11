推AI平台卻遭官媒潑冷水 商湯縱獲大行唱好難阻股價倒跌 阿里更值博？

近期內地大型科企爭相推出類似ChatGPT的人工智能(AI)模型。繼百度(09888)的「文心一言」，商湯(00020)公布推出AI大模型體系「日日新」與旗下類ChatGPT的自然語言大模型應用平台「商量」，阿里巴巴(09988)亦推出AI大模型「通義千問」。商湯獲多間大行上調目標價，股價今早(11日)曾再飆逾一成，阿里亦曾漲逾3%，惟正當AI概念股爆升，內地官媒潑冷水，指ChatGPT概念板塊已存在估值泡沫化跡象，商湯半日終倒跌近4%，阿里升幅亦收窄。不過，阿里累積升幅沒商湯那麼誇張，或可趁股價回落吸納。

(資料圖片)

商湯推AI大模型體系「日日新」 同步推類ChatGPT「商量」



商湯昨日(10日)公布推出AI大模型體系「日日新」與旗下類ChatGPT的自然語言大模型應用平台「商量」。商湯科技董事長兼首席執行官徐立實機演示「商量」的多種功能，包括邀請函撰寫、兒童故事創作、編程代碼撰寫、醫療問診等使用場景。徐立提到，「商量」擁有出色的多輪對話和超長文本理解能力，同時能夠大幅提升代碼編寫的效率，內部測試效率提高62%。未來還會推出自研生成式AI系列應用，包括秒畫、如影、瓊宇、格物，其中秒畫為文生圖創作平台，可根據用戶的文字要求生成不同風格的圖片。



徐立又稱，商湯會面向行業夥伴提供大模型即服務(MaaS)，並透露已對外服務8家大型客戶進行大模型訓練。現時對手多數強調自然語言大模型，但商湯最擅長多模態大模型，相信未來會成為公司差異化優勢。MaaS作為AI其中一個商業化方向，商湯將比同業走得更快，因互聯網公司的AI能力或優先服務自身業務場景，且有機會與客戶存在潛在競爭關係，而商湯則更為中立。

中金：有望帶來遠期多元化變現方式 目標價升至4.3元

中金發表研究報告指，商湯此次發布會彰顯其作為AI視覺龍頭的技術實力，在生成式AI領域達到國內最領先水平，自然語言處理(NLP)領域達到第一梯隊水平，超出市場預期。商湯推出千億級語言大模型，已有醫療、編程垂域產品落地，而其生成式AI模型展現多模態生成能力，進一步提升內容創作效率。此外，商湯堅持「大裝置+大模型」戰略，提供多種MaaS服務，其大模型為下游多場景賦能，包括智慧生活、智能汽車、智慧城市、智慧商業四大業務線，帶來多輪驅動力。中金維持商湯盈利預測不變和「跑贏行業」評級，考慮到大模型有望帶來遠期多元化變現方式，上調目標價19%至4.3元。中信證券亦將商湯目標價由2.8元升至4.4元，維持「增持」評級。

里昂則指，「商量」SenseChat的演示超出了市場預期，特別是與內地同行相比，故提高對商湯的收入預測，以反映新的AI生成內容(AIGC)相關收入，目標價由2.2元升至2.7元，惟維持「沽售」評級。

阿里雲推AI大模型「通義千問」 率先部署在釘釘及天貓精靈上



阿里雲亦於上周五(7日)在官方微博宣布阿里版ChatGPT「通義千問」開啟內測，主要面向企業用戶邀請測試，用戶可通過官網預約報名，或使用邀請碼加入。有內媒引述內部人士指，模型表現令人「驚豔」。不過，網站暫時只有中文，表明主要用於處理中文語言的查詢。據指「通義千問」由阿里達摩院研發，相比現時的「ChatGPT」，「通義千問」仍有不少進步空間，但阿里達摩院在自然語言處理等前沿科研領域已布局多年，並於2019年啟動大模型研發。

另阿里表示，「通義千問」將率先部署在智能移動辦公平台「釘釘」和物聯網智能家電提供商「天貓精靈」上，未來將整合到阿里各個業務中，以改善用戶體驗。





官媒：熱捧AI需防泡沫 要求監管部門加強打擊操縱股價

正當AI概念股獲大量資金撲入之際，內地官媒《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》稱，A股中ChatGPT概念板塊在1月31日至4月6日的成交額由約160億人民幣攀升至逾850億人民幣，部分股份年內累飆達3倍，整個板塊市盈率(PE)已達136倍。惟當前ChatGPT在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關技術上並沒有太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進，這其中既有市場資金有意捧之炒之，也有部分公司主動「炒概念」、「蹭熱點」，企圖趁機撈一筆就走。

文章又強調，ChatGPT的發展成熟需要資本的關注、需要市場有效的定價，而不是過度的炒作，並指一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，那麼從哪裏炒上去，最終還是會掉回原點。文章最後要求監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及股價操縱行為的監控處置和打擊。

此外，已有部分企業員工使用ChatGPT等工具開展工作，但暴露出跨境數據洩露等風險，因此中國支付清算協會向行業發出公告，要求支付行業從業人員在使用時嚴格遵守國家及行業相關法律法規要求，不上傳關鍵敏感信息，包括國家及金融行業涉密文件及數據、本公司非公開的材料及數據、客戶資料、支付清算基礎設施或系統的核心代碼等，並全面評估使用風險。

黃瑋傑：商湯不宜高追 阿里可博升穿102元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，商湯屬AI解決方案開發商，可通過相關產品服務為公司變現，另有些公司則借助AI賦能本身業務，間接增加收入，阿里推出AI大模型便是如此。至於往後相關產品可為商湯帶來多少收入目前難以預料，要看其變現模式，以及有多少客戶會採用其平台，不過，現時只要有憧憬股價就可炒上，而未來多了收入來源至少可收窄虧損，距離轉虧為盈更近一步。股價方面，商湯前兩日成交及相對強弱指數(RSI)都創近期新高，反映動力仍強，股價於2.4至3.1元差不多橫行了兩個月，今次突破3.1元兼升穿250天線，量度升幅可升到3.7至3.8元，今日升至3.7元就出現一些獲利回吐，需定止賺位，畢竟AI概念股可能已出現過度炒作，要留意由虛入實過程，到有具體收入數據，市場就會評估其是否值那麼高的估值，無貨不建議現時高追。

另黃瑋傑指，阿里自宣布分拆重組兼有AI發展，股價已由弱轉強。雖上周二(4日)曾跌穿50天線低見93.7元，出現一個下跌裂口介乎96.45至97.6元，當時擔心或與3月31日上升裂口形成島形轉向，但上周四(6日)止跌回升高見98元，已補回下跌裂口破壞了島形頂，今日裂口高開可博升穿102元，之後或可上試108元，但如經過兩、三日也不見突破102元，即出現雙頂，有貨宜先短線獲利。

商湯半日跌3.9%收報3.2元，最多曾升11.11%高見3.7元(即連升6日，累升41.22%)，成交40.77億元。阿里則升0.92%報98.65元，最多升3.84%至101.5元，成交31.48億元。另有部分AI概念股急跌，百度跌7.07%報132.8元，創新奇智(02121)跌9.23%報23.6元，美圖(01357)跌6.01%報2.19元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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