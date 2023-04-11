特斯拉將在滬建廠生產商用儲能電池，馬斯克將訪華

美國電動車生產商特斯拉日前與上海臨港新片區管理委員會簽約，落實在臨港新片區興建儲能超級工廠，專門生產商用儲能電池，項目預計今年第3季開始施工，明年第二季投產，計劃每年生產1萬台商用儲能電池，向全球銷售。



上海市政府副秘書長莊木弟表示，5年前Tesla的上海超級工廠項目，協助上海成為新能源汽車產業發展的新高地，今日又見證儲能超級工廠項目落地簽約，必將成為推動上海新型儲能產業發展及綠色低碳轉型的重要力量。



馬斯克將訪問中國並與上海政府會晤



此外，據外媒引述知情人士指，特斯拉創辦人馬斯克將於本周六起訪問中國，並可能與上海當地政府會晤，還會在上海特斯拉超級工廠停留。不過，他的行程仍未確定，也可能發生變化。



報道指，馬斯克此行將同特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤一起。朱曉彤於2014年加入公司，負責領導上海特斯拉工廠的建設和運營，在新冠疫情封鎖期間住在工廠。中國是排在美國之後的特斯拉第二大市場，佔到2022年營收的22.3%。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名