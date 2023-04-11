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消息:港府研究澳門模式 計劃引入外勞而毋須居港

11/04/2023

　　近日本港積極研究引入外勞，以解決人手荒問題，消息指，港府目前正研究澳門外勞模式，即准許受聘外勞可回內地居所，不強制留港居住。不過，有勞工團體憂慮，以上做法令商界「只請外勞」，對本地勞動市場做成較大衝擊。


　　消息指，發展局和運輸及物流局正訂立外勞的特別計劃，目前正針對建造業及運輸業為主，初步針對過萬名勞工，以應付本港三跑工程；至於飲食業、旅遊及零售則未有計劃，但會研究優化。


　　勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示，跨境勞工變相鼓勵雇主聘請外勞，對本地各行各業影響極大，而且外勞質素各異，未必能幫到行業發展，到發現有問題時已經打亂勞工生態；另外，過萬外勞來港工作，倘若來港居住必然推高本地租金，亦影響本港局民生活。她亦質疑本港的交通及關口能否應付每日大量勞工來往。


　　澳門截至2023年2月有逾15萬外地雇員，其中來自內地佔大多數，約有10.6萬，約八成半居住珠海，通常雇員持有藍卡（外地雇員身分認別證），每日指限出入境一次。不過，由於每日通勤人數龐大，珠海關口每日上下班都會湧現人山人海的情況。

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