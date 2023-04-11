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【專訪】美圖吳欣鴻：續研發AI產品　料VIP訂閱業務帶動增長

11/04/2023

　　美圖(01357)去年交出亮麗的成績表，首次錄得盈利，全年扭虧為盈賺9414萬元（人民幣．下同），並首次派發末期息2港仙。創始人兼首席執行官吳欣鴻接受《經濟通通訊社》專訪時表示，VIP訂閱業務是去年收入增長的最大動力。他指目前VIP訂閱用戶佔月活躍用戶2.3%，約560萬用戶，期望之後可進一步提高至5%，而去年VIP續訂率亦有70%以上。由於營運成本相對較穩定，VIP滲透率提高將帶動毛利率，成為未來公司的增長引擎。


　　根據業績報告顯示，美圖去年VIP訂閱業務收入為7.82億元，佔整體收入最多，為37.5%。截至去年底，旗下所有程式的總月活躍用戶達2.43億，按年增長5.3%。

 


會投入更多研發開支發展AI


　　公司去年表現受惠於AI熱潮帶動，吳欣鴻指，公司於2010年開始已不斷推出AICG的功能和產品，並非臨時「湊熱度」。他預期AI會在未來5至10年快速發展，而美圖具備成熟的模型能力、在影像行業有較高的市場佔有率，以及成功把握用戶需求及審美趨勢，將有助公司在激烈的競爭中突圍而出。去年，美圖的研發投入達5.86億元，按年增長7.5%，吳欣鴻預期，未來研發成本的金額和佔收入的比例會繼續增長。


新產品將加入A1設計功能

　

（美圖官網截圖）


　　吳欣鴻又指，留意到市場上仍有未被滿足的需求，而公司已有發展成熟的平台，起動成本相比起由零做起會較低。目前公司有美圖秀秀、美顏相機及BeautyPlus等產品，其中美圖秀秀去年有逾1億月活躍用戶。今年，美圖會在原有產品的基礎上推出新的產品及功能，例如AIGC驅動視頻編輯程序Wink的專業版——Wink Studio，以及在美圖設計室程式中加入AI設計功能。


　　對於公司未來的派息政策，吳欣鴻指未來隨著利潤增長，希望可維持派息，但相信派息率未必能與去年持平。


SaaS業務仍未成熟 未來依賴VIP訂閱帶動增長

 


　　公司去年完成對美得得科技（深圳）有限公司的收購，美得得向中國內地1.1萬家化妝品零售商，提供ERP SaaS方案。美得得業績併入財務報表後，SaaS業務的收入按年增1093.2%至4.63億元。另外，美圖亦透過美圖宜膚向全球護膚品牌、醫美機構及美容院業務，提供AI測膚及相關SaaS解決方案。


　　首席財務官兼公司秘書顏勁良指出，SaaS業務仍處於起步階段，故目前毛利率僅為1%，預期往後當業務成熟後，毛利率可提高至6至7%，但仍需要一段長時間；公司整體發展仍依賴VIP訂閱業務帶動。另外，他預計線上廣告業務保持穩定，但佔收入的比例會隨著VIP訂閱業務增長而有所下跌。

 

撰文：經濟通記者史寒冰

 

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