《神州經脈》3月通脹18月低 新增貸高預期 生成式AI要監管

3月全國居民消費價格（CPI）按年漲0.7%，為2021年9月以來18個月新低，漲幅低於預期的1%，按月則下降0.3%；3月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.5%，連跌6個月，為2020年6月以來的33個月最低。數據弱拖累大市，電信、白酒、軍工等板塊集體領跌，保險股午後跌幅擴大，不過在互聯網、地產、券商等板塊發力護盤，滬綜指全日收跌0.05%，報3313.57點，三千三關午後曾失守但最終企住，深成指升0.04%，創業板指軟0.17%。

（資料圖片）

人民銀行連續兩日淨投放，兩市全日成交10832億元（人民幣．下同），連續第六個交易日突破1萬億元，按日增加2.8%。陸股通今日（11日）重啟，淨流入26.26億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8847，較上個交易日4時30分收盤價跌107點子，創自4月3日以來逾一周新低。全日在6.8822至6.8935之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升10點子，報6.8890。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8882，較上個交易日跌118點子，刷3月30日以來近兩周新低，上個交易日報6.8764。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，3月全國居民消費價格（CPI）按年漲0.7%，為2021年9月以來新低，且低於預期的漲1%，按月下降0.3%，原因是生產生活持續恢復，消費市場供應充足。3月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.5%，為2020年6月以來最低，按月持平。國泰君安國際首席經濟學家周浩認為，3月CPI數據表明中國經濟仍在通縮中，意味著放寬貨幣政策提振經濟的空間更大。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，3月PPI創近三年最大降幅，主因是俄烏衝突為大宗商品帶來高基數效應，而受世界主要經濟體增速放緩、全球貿易疲弱及中國社會有效需求復甦節奏仍偏緩慢影響，未來一段時間PPI仍可能承壓並延續弱勢運行。

2. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至2023年3月末，中國外匯儲備規模為31839億美元，較2月末上升507億美元，升幅為1.62%。該局指，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。另人民銀行連續第五個月增持黃金。3月末黃金儲備達6650萬盎司，較上個月增加58萬盎司，5個月累計增持386萬盎司黃金。

3. 人行今日公布，截至3月末，廣義貨幣（M2）餘額281.46萬億元，同比增長12.7%，符合預期，增速比2月末低0.2個百分點，較去年同期高3個百分點。3月末M1同比增5.1%，增速比2月末低0.7個百分點，比去年同期高0.4個百分點。M0增長11%。3月人民幣貸款增加3.89萬億元，高於市場預期的3.24萬億，同比多增7497億元；首季增10.6萬億元，同比多增2.27萬億元。3月人民幣存款增加5.71萬億元，同比多增1.22萬億元；首季增15.39萬億元，同比多增4.54萬億元，其中住戶存款增9.9萬億元。3月社會融資規模增量為5.38萬億元，勝於預期的4.5萬億元，較去年同期多7079億元。

4. 國家互聯網信息辦公室中午發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，要求企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當按照《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照規定履行算法備案和變更、註銷備案手續，當局又要求這類產品須尊重知識產權及商業道德，不得利用算法、數據、平台等優勢實施不公平競爭。當局並要求，利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假信息，提供生成式人工智能服務應當按照網絡安全法規定，要求用戶提供真實身份信息。

5. 中汽協數據顯示，內地3月汽車產銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，按月分別增長27.2%和24%，按年分別增長15.3%和9.7%。1-3月，汽車產銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，按年分別下降4.3%和6.7%。整體來看，汽車市場國內有效需求尚未得到完全釋放，企業經營壓力較大，行業穩增長任務十分艱巨。

6. 國家主席習近平10日在廣東省考察調研。他首先來到湛江市，先後考察了國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地、麻章區湖光鎮金牛島紅樹林片區、徐聞港、環北部灣廣東水資源配置工程，了解當地發展海洋漁業、加強紅樹林保護、提升交通基礎設施互聯互通水平、推動廣東海南相向發展、優化水資源配置等情況。

7. 廣東、河南、湖北等地多家銀行本月以來紛紛調降人民幣存款利率，引起廣泛關注和熱議。《路透》引述人民銀行回應稱，這是自律機制引導存款利率市場化調整的正常行為，該調整機制去年4月就已經建立，「不是新動作，不必過分解讀」。人行並指出，去年9月大部分銀行主動下調過存款利率，近期下調存款利率的銀行，主要是上次未調整的銀行。

8. 澳洲外長黃英賢宣布，與中方達成協議，中方同意就對澳洲大麥徵收關稅進行審查，而澳方則同意暫停在世界貿易組織的相關申訴。黃英賢又表示，希望未來中澳在葡萄酒的貿易爭端也將會達成類似協議。中國外交部發言人汪文斌表示，中國願同澳洲通過建設性磋商，平衡解決各自經貿問題關切。

撰文：經濟通中國組

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