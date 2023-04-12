  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀

12/04/2023

　　比特幣再次突破30000美元關口，為自2022年6月以來的高位，分析指，由於市場開始對銀行業動盪憂慮逐漸消退，加上對聯儲局貨幣政策更加樂觀，因此資金逐漸流入加密貨幣市場，Banxa美國首席執行官兼首席法務官Richard Mico表示，市場正在消化增長放緩，預計將導致美聯儲在2023年放鬆貨幣政策；不過，要證明這一點，只需看看債券市場。美國兩年期國債收益率已從3月初超過5%的峰值跌至4%以下。


　　Mico認為，去美元化亦開始成為事實的一部分，這進一步加速了比特幣的採用，簡而言之，對於比特幣，你就是你自己的銀行。但鑑於最近的波動性，很難做出預測，但如果比特幣的這種勢頭繼續下去，Mico表示不會感到驚訝。　　


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報30289.36元，升0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報1892.98元，升0.17%；艾達幣報0.4019元，升0.10%；瑞波幣報0.5155元，跌0.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

3.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

99.300

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

135.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.200
  • 02269 藥明生物
  • 50.000
  • 02007 碧桂園
  • 2.340
股份推介
  • 00168 青島啤酒股份
  • 84.100
  • 目標︰$92.00
  • 09699 順豐同城
  • 11.260
  • 目標︰$13.00
  • 00836 華潤電力
  • 17.160
  • 目標︰$18.06
  • 00257 光大環境
  • 3.320
  • 目標︰$4.90
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 02331 李寧
  • 58.800
  • 00001 長和
  • 50.300
  • 03690 美團－Ｗ
  • 135.400
  • 02333 長城汽車
  • 9.190
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.300
報章貼士
  • 06098 碧桂園服務
  • 14.320
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 50.000
  • 目標︰$55.00
  • 01072 東方電氣
  • 12.140
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/04/2023 07:50  《國金頭條》最新通脹數據將出爐，財報季又揭帷幕，美股小幅波動

12/04/2023 07:50  華潤置地(01109)銷售額3月升86%，首季增72%

12/04/2023 08:28  洪九果品(06689)折讓20%配股，淨籌3.45億元

12/04/2023 07:50  《神州民企》丘鈦科技(1478)3月攝像頭模組銷量同比跌2%

12/04/2023 08:27  《ＩＰＯ反應》北森控股公開超購15.6倍，一手中籤率25%

12/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６６億元，買商湯沽騰訊

12/04/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】滙證、花旗唱好中石油，富瑞恢復碧桂園買入評級

11/04/2023 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，美元兌人幣升報６﹒８８５１

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】星展推出定存優惠　港元及美元一周定存高達10厘息
人氣文章

新聞>財經熱話

中銀香港：第二季宜延續防守性投資策略　料中國股市表現較優
品味生活
生活
人氣文章

中醫話

春天開始夏天高峰！念珠菌出沒！戒口要注意甚麼？3款食療推介：蘋果湯清虛熱、綿茵陳紅棗茶利濕解毒
人氣文章

娛樂情報

一代笑匠病痛纏身多年 吳耀漢離世享年83歲
人氣文章

容我世說．張翠容

以色列四面開戰，牽動東南亞
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

ifc又一靚景意大利餐廳！CP值高八道菜Tasting Menu，吃盡西西里紅蝦他他、香煎蒜香蟶子、北海道海膽意粉、炭烤宮崎和牛
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「感情的好壞，多半是女人自編自演的戲碼」：即使關係不壞，仍自製難題去證明愛情存在？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

遠端接吻機：想接吻卻沒有對象，一雙矽膠嘴唇能否一止心癮？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一道菜一個心境！今期素食譜：「芹菜四季豆香炒雞髀菇絲」：用最少調味呈現最天然味道
人氣文章
膝關節痛有好多原因！物理治療師教點分辨！兩個動作即Check自己係咪傷膝人士！
人氣文章
「PRE拍拖」時代降臨？做盡戀人間會做的事情，卻未獲得情侶的名份？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2023 09:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2023 09:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2023 09:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2023 08:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/04/2023
【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀
人氣文章生財有道11/04/2023
【高息定存】星展推出定存優惠　港元及美元一周定存高達10厘息
人氣文章財經熱話11/04/2023
中銀香港：第二季宜延續防守性投資策略　料中國股市表現較優
人氣文章財經熱話11/04/2023
部分房企上月銷售理想股價全線飆升　惟大行建議嚴格篩選　應如何部署？
人氣文章中國故事11/04/2023
《神州經脈》3月通脹18月低　新增貸高預期　生成式AI要監管
人氣文章香港要聞11/04/2023
許正宇明日啟程訪問比利時英國，推廣香港金融業優勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金