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熊麗萍：觀望美國通脹數據　港股短線仍維持整固格局

12/04/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　復活節長假後復市，上日（11日）恒指大升逾400點後顯著回吐，全日於50天線（約20489點）附近爭持。大市雖然連升兩日，但格局上仍是橫行整固，需要留意什麼因素？美國即將公布非農數字，對聯儲局加息步伐，以至港股走勢又有何啟示？AI概念炒得火熱，國家互聯網信息辦公室出手降溫，生成式AI產品監管草案落地，部分ChatGPT概念的股份迅速回調，AI概念是否已經炒過龍？

 

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