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匯豐英國六家分行下周起停業，年內將再有逾百分行關閉

12/04/2023

　　英國媒體報道Z，匯豐銀行表示，由於親臨分行的客戶減少，因此其六家位於英國的分行將於下星期開始停業。集團並預告當地再有逾百家分行會於今年內關閉。


　　匯豐將協助其客戶轉而使用向數字銀行服務。

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