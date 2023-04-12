《神州經脈》內地嚴查1500元宴會餐 A股成交連續七日破萬億

官媒數度提醒A股人工智能概念過熱有風險，但AI概念股仍然有價有市，未受港股市場對騰訊(00700)大股東減倉的擔憂所影響，加上3月新增信貸數據強勁，滬深股市上升，滬綜指全日升0.41%，報3327.18點，深成指揚0.05%，創業板指跌0.41%。

受沙塵天氣影響，北京天色灰暗。

兩市全日成交11322億元（人民幣．下同），連續第七個交易日突破1萬億元，按日增加4.5%，不過陸股通周三（12日）淨流出超過42億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開53點子後窄幅波動，半日有效波幅不足百點，收盤報6.8832，較上個交易日4時30分收盤價升15點子。離岸人民幣兌美元（CNH）現升64點子，報6.8875。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8854，較上個交易日升28點子，上個交易日報6.8882。

今日新聞精選

1. 國家發改委發布《關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，提出有關部門對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌1500元人民幣以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費。

2. 微信公眾號「深廠」引述阿里廠友消息指，阿里巴巴內地數字商業板塊（CDC）正進行業務調整，將天貓與淘寶拆開。消息稱，重新將天貓、淘寶拆開，管理層應是有意加速內部競爭，同時避免組織僵化。消息又指，下一步淘菜菜將併入天貓，與天貓超市、淘鮮達現有業務整合。

3. 惠州上月一手住宅網簽量達9400套，環比大漲七成；一手住宅成交價格有所回落，環比下跌3%至每平方米1.22萬元。東莞上月一手網簽3152套，環比增四成，網簽均價為每平方米34700元；二手成交網簽3767套，環比增加65%，創近14個月新高。中山上月一手住宅成交5146套，環比上漲72%。內媒分析，臨近深圳地區乃至整個大灣區樓市受利好，有內地與香港正式全面通關的因素，因中山、惠州、深圳、珠海和東莞都是港澳居民最喜愛置業的城市，樓價比香港有著顯著優勢。

4. 中國社會科學院文學研究所日10日發布《2022年中國網絡文學發展研究報告》，去年中國網絡文學市場規模達389.3億元，按年增長8.8%。騰訊視頻、優酷、愛奇藝等主流視頻平台2022年度十大熱門劇集中，付費網文改編影視劇整體佔近50%，成影視化改編重要來源。據第三方機構易觀數據統計，去年包括出版、遊戲、影視、動漫、音樂、音頻等在內的中國網絡文學IP（知識版權）全版權運營市場，整體影響規模超過2520億元，預計到2025年，這一規模將突破3000億元，市場規模年增長預計超百億。

5. 巴西總統盧拉由周三起至本周六（15日）對中國進行國事訪問，期間會與中國國家主席習近平進行會談，而據外電報道，盧拉將在周四（13日）參觀華為在上海的創新中心。另歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利將於周四至本周六訪華，並舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。德國外長貝爾伯克亦將於周四至本周六對中國進行正式訪問，國務委員兼外長秦剛將同對方共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。

6. 中國工商銀行（巴西）有限公司日前已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，在這筆業務中，工銀巴西支持貿易雙方成功實現直接使用人民幣進行結算。這標誌著該行在巴西市場的跨境人民幣業務取得實質性進展，中巴企業在貿易往來中擁有更多幣種選擇，有助提升人民幣在中巴貿易和投資中的佔比，為中巴經貿往來與金融合作注入新活力。

7. 國家能源局預計，今年全國最大電力負荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大的增長。該局又指，今年以來中國生產生活加快恢復，工業用能增速明顯提高，能源消費小幅增長，全國能源供需總體平穩。研判今年中國全國電力供應總體有保障，惟部分省份在高峰時段可能出現用電緊張。對於中國是否計劃擴大從俄羅斯進口能源，該局稱目前中俄企業正就新建中蒙俄天然氣管道項目保持交流、積極磋商。

8. 抖音安全中心周三公告，本月30日前，抖音將分批關閉全部醫療健康類認證帳號（包括機構）的私信及粉絲群互動功能，以保障用戶安全與利益，防止利用醫務人員帳號違規引流、惡意營銷等行為。抖音已於去年6月30日關閉醫療健康類認證創作者帳號的商品分享功能。公告並提到，去年以來，抖音累計清理並攔截醫療科學性有誤視頻25萬餘條、處置處罰違規帳號超過1000個。

撰文：經濟通中國組

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