【虛幣世界】以太幣硬分叉完成，幣價企穩1900美元

消息指，以太幣（ETH）進行的「上海」硬分叉已經完成，目前已經允許處理質押用戶提款，而以太幣亦企穩1900美元，未見有太大變動。



以太坊的上海硬分叉，也被稱為「Shapella」，本質上是通過拆分一個新的區塊鏈來升級區塊鏈，在股權證明系統中，用戶「抵押」以太幣作為一種保證形式，以幫助保護和確認新數據塊形成。



去年，區塊鏈保留了其最初的工作量證明共識機制，但用戶仍無法提取其抵押的以太幣或贖回應計獎勵。更新完成後，以太坊區塊鏈的聯合創始人Vitalik Buterin表示，以太坊協議中最困難部分基本結束，但仍然需要有漫漫長路，不過使交易更快更便宜，是「上海」之后區塊鏈要解決的下一個問題。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報29985.81元，升0.33%(24小時比較．下同)；以太幣現報1914.99元，跌0.13%；艾達幣報0.4042元，跌0.12%；瑞波幣報0.5044元，跌0.10%。



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