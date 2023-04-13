北韓今晨射彈道導彈，日本警告北海道居民尋找掩體
13/04/2023
北韓於今晨近7時許，向朝鮮半島東部海域發射1枚彈道導彈。南韓聯合參謀本部隨即發出簡報，日本政府亦一度向全國發出導彈來襲警告，並要求北海道北部島嶼居民尋找掩體。
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13/04/2023
北韓於今晨近7時許，向朝鮮半島東部海域發射1枚彈道導彈。南韓聯合參謀本部隨即發出簡報，日本政府亦一度向全國發出導彈來襲警告，並要求北海道北部島嶼居民尋找掩體。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 10:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2023 10:10
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