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港鐵今年首兩個月因延誤已被罰款200萬元

13/04/2023

　　根據當局提交立法會財務委員會特別會議文件，港鐵公司(00066)今年首兩個月已發生兩宗延誤達31分鐘或以上事故，各被罰款100萬元，累積罰款額為200萬元。

 

 

　　現時港鐵的票價機制下的「服務表現安排」，列明每宗列車服務延誤事故達31分鐘或以上，港鐵就要按累進方式罰款。


去年1月至今年2月有10宗延誤事故

 

　　運輸及物流局回覆立法會特別財委會提問時指，去年1月至今年2月有10宗這類延誤事故，罰得最重的兩宗是去年4月迪士尼線的架空電纜設備故障，以及去年11月油麻地站列車甩門事件，港鐵各需要罰款4000萬元，今年亦出現兩宗事故，各被罰款100萬元。

 

　　根據新的港鐵票價調整機制，每累積2000萬元的罰款，港鐵便要選一個指定周末舉辦半價乘車日。

 

鐵路署擬設317個職位

 

　　此外，因應港鐵沙中線工程做錯甩漏事件，當局擬成立鐵路署，加強對鐵路規劃和項目推展的監管、優化鐵路安全的規管，以及監督新的跨境和本地鐵路項目的規劃和推展工作。該部門原定於2022-23年度成立，但至今仍未成事。當局解釋，考慮到北部都會區鐵路項目的發展，正審視成立擬議鐵路署安排以配合推展各個鐵路項目。

 

　　鐵路署擬設立317個職位，其中206個及59個會分別由路政署的鐵路拓展處，及機電工程署的鐵路科調派，另有52個新職位，每年整體薪酬撥款預計超過3億元。

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