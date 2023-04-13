《午市前瞻》憧憬阿里比亞迪減持因素消退 低位有支持可考慮部署

恒生指數半日收報20209，跌99點或0.49%，主板成交618.46億元。恒生中國企業指數報6824，跌42點或0.62%。恒生科技指數報4120，跌46點或1.11%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報359.4元，升2.2元或0.62%，成交56.42億元;阿里巴巴-SW收報93.75元，跌2.3元或2.39%，成交38.09億元;美團收報128.8元，跌2.2元或1.68%，成交19.41億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(設計圖片)

李偉傑：外圍基本面氣氛偏好

有報道指，軟銀已透過預付遠期合約出售了價值約72億美元的阿里股份，令軟銀在阿里的持股量降至3.8%，阿里今早低開逾4%，恒指亦跟隨低開逾300點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指因阿里消息低開是一項被動因素，整體外圍基本面氣氛偏好，美國通脹放緩，加上美匯指數回落，將有利港股表現。



他指，今日恒指低開亦未有跌穿250天線，反映19800至20000點具支持力，但他提到，多隻重磅科技同時面對大股東減持，恒指回升要靠其他藍籌發力。

阿里「1拆6」有望繼續利好



阿里面對軟銀進一步減持，李偉傑指如減持消息屬實，短期的確會對股價有負面影響，但中長線未太淡，因為減持後軟銀的持股量已不足4%，憧憬即將完成減持，負面氣氛有望減輕，加上今日股價回落至250天線即見反彈，早前市場憧憬「1拆6」有望繼續發酵，故建議於90至91元水平可部署吸納。

比亞迪200元料有資金追捧



除阿里外，比亞迪亦面對來自「股神」巴菲特旗下巴郡的減持壓力，李偉傑指低買高賣無可厚非，且現價對巴菲特而言獲利空間仍大，故亦無人會質疑沽貨原因。雖說股神出貨令市場憂慮比亞迪前景，但目前巴郡持股量已降至接近10%或以下，市場憧憬巴郡持股量降至單位數百分比以下便會減慢減持步伐，屆時股價將較有支持。另外，巴非特在接受CNBC訪問時表示，巴郡並不急於減持比亞迪。



李偉傑分析，比亞迪營運數據維持理想，預期市盈率回落至23倍，估值回落下預期股價於200至210元間會有資金關注。



早前內地新能源車面對減價戰，李偉傑指當時減價主要針對舊款車型，市場憂慮或觸發漣漪效應拖累新車定價。但要留意近期碳酸鋰成本下降，變相令比亞迪有一定的減價空間。目前市場只關注到減價促銷，若後續重新注意到減價將有利銷售後，於第二至第三季有望帶來利好作用。加上本月於上海會有車展，新車型推出將來有望帶動車股表現，這亦是市場關注的重點之一。

傳阿里遭軟銀幾近清倉，股價今早最多跌逾5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

股神巴非特再減持比亞迪，股價今早最多跌3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名