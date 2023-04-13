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鄧炳強:國安法實施至今，已審結的71人全部入罪

13/04/2023

 　　保安局長鄧炳強表示，國安法4個罪行的條文清晰，有關罪行明顯危害國家安全，相信市民不會誤墮法網。他在出席《國安法事件簿2》啟播禮時表示，《港區國安法》實施近3年，一共拘捕250人，截至上月底約150人被檢控，已經審結的71人全部入罪，反映每宗拘捕和檢控都很認真。
　

林定國冀對國安法提出質疑的人摒棄主觀情緒
　
　　律政司長林定國表示，國安法案例已經體現被告人有充分辯護的權利，得到公平公開審訊，法官有解釋判案理由等的法治原則，市民可從案例中得知被定罪人士的犯罪行為。他重申國安法在維護國家安全及尊重人權自由中取得平衡，而被定罪人士正正超越人權自由的界線，希望對國安法提出質疑的人摒棄主觀情緒，細讀國安法。
　
基本法23條是「欠交的功課」
　
　　香港電台製作《國安法事件簿2》今日在前終審法院舉行啟播禮。林定國、鄧炳強、立法會議員梁美芬等參與拍攝。啟播禮上，率先播出節目精華，林定國在其中一集解釋，為何有國安法，仍要立基本法23條，林定國形容這是「欠交的功課」。

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