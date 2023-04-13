【數字峰會】袁千：阿里雲為港鐵引入AI及算法 提升服務準時度

阿里巴巴(09988)副總裁及阿里雲智能國際事業部總裁袁千在數字經濟峰會上提到，阿里雲與本港不同機構合作，包括為港鐵(00066)引入人工智能和算法科技，協助港鐵班次編程工作，以令鐵路服務更準時。周大福(01929)亦是阿里雲的合作夥伴之一，雲技術為企業結合線上線下業務，令公司更好掌握顧客消費數據，以提升服務品質。此外，阿里雲向公營機構提供減排資訊和解決方案；並與本港大學緊密合作，讓本地學生了解雲計算、Web3.0、人工智能等領域的科技，為業界培養更多科技人才。

阿里巴巴副總裁及阿里雲智能國際事業部總裁袁千（Andrew攝）



袁千指出，阿里雲為北京冬奧會和東京奧運會提供科技支援，透過公有雲平台提供賽事轉播等服務，認為是奧委會引入公有雲計算技術作數碼化轉型的重要里程碑。除了賽事的數碼轉播，阿里雲還提供實時的場地資訊、與Intel合作處理賽果數據，及加強觀眾的數碼體驗等。

平安壹賬通費軼明：中小企融資難問題成虛擬銀行機遇

平安壹賬通銀行（香港）有限公司行政總裁費軼明（Andrew攝）

平安壹賬通銀行（香港）有限公司行政總裁費軼明在數字經濟峰會上分享指，中小企業在數字經濟下仍遇到融資難問題，尤其新經濟公司或缺乏長時期的財務報表和抵押品，傳統銀行審批職員或難以理解新經濟行業的商業模式。但他認為，相關問題對包括平安壹賬通等虛擬銀行而言是挑戰亦是機遇，可運用虛擬銀行的機制和先進技術，為中小型新經濟企業提供開戶和融資服務。



費軼明稱，他個人認為虛擬銀行模式目前只是傳統銀行模式的升級和改良，認為金融服務應如水電煤等服務般向中小企賦能，令有融資需求的企業能方便獲取金融支持。他相信，數字資產將形成開放型生態，配合信息安全支持，有助實現更理想的數字金融發展方向。

撰文：經濟通採訪組

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