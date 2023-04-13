【數字峰會】騰訊雲：疫後商業工作由線下轉至線上 加速企業上雲

騰訊雲港澳業務總監蔡毅海出席數字經濟峰會時表示，疫情後商業工作由線下轉移到線上，服務更趨定制化，企業的市場推廣方式變化巨大，同時加速企業上雲，已上雲的企業亦考慮使用不同的雲服務，以分散數據風險。

騰訊雲港澳業務總監蔡毅海（Andrew攝）



他透露，其客戶周大福(01929)在疫情下影響較小，該公司能透過微信公眾號與客戶保持溝通交流，而相關服務的成本和門檻其實不高，呼籲中小企可積極試用。



華為全球航空首席數字官卞家振表示，航空業受疫情影響巨大，衞生健康和安全尤其變成重要，機場持續向自動化轉型，認為數碼化連接日益重要，而AI能有效管理和處理數據，進而令數據變得有意義，強調相關科技對智能機場的建設影響巨大。

華為全球航空首席數字官卞家振（Andrew攝）

商湯：內部使用其AI平台後編程效率提升62%

商湯(00020)亞太區香港總經理周宏謙表示，集團日前發布的AI大模型產品「商量」，涉及超過1800億參數，可用於文字創作、編程等工作，透露公司內部使用其AI平台後，編程效率提升62%。他預料，未來逾80%的編程工作將交由AI生成，其餘20%的工序交由人手檢查AI的編程成品是否合理並再作調整，認為這「8:2」定律適用於所有內容創作工作。

商湯亞太區香港總經理周宏謙（Andrew攝）



周宏謙強調，AI發展對企業和個人帶來根本性改變，因AI能處理的數據量巨大，能把數據變成知識，再轉化為技能，例如在創作音樂、畫作、編程工作都毋須多年的學習，人類可將想像力無限發揮。

撰文：經濟通採訪組

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