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【虛幣世界】「上海」更新續推高幣價，以太幣企穩2100美元

14/04/2023

　　以太幣進行「上海」更新之後，持續有資金流入，刺激該幣炒上2100美元，創下近兩年新高。此次升級首次從以太坊的股權證明區塊鏈中，提取了超過1740萬個抵押代幣，價值約350億美元，並成功消除了ETH的一個輕微但令人擔憂的風險：投資者可能無法取回鎖定在質押合約中的代幣。


　　比特幣同樣受惠，不過24小時僅上漲1.5%，落後於其他山寨幣。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報30688.99元，升1.04%(24小時比較．下同)；以太幣現報2105.04元，升4.62%；艾達幣報0.4311元，升1.41%；瑞波幣報0.5175元，升0.99%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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