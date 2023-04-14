【大行炒D乜】房企銷量回升物管股可以吼邊隻？一表睇晒大摩點評價
14/04/2023
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
14/04/2023
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
更多大行報告
14/04/2023
13/04/2023
12/04/2023
11/04/2023
06/04/2023
04/04/2023
03/04/2023
31/03/2023
30/03/2023
延伸閱讀
14/04/2023 10:55 消費券首期3千元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼
14/04/2023 09:50 《中概異動》陸控首日介紹上市，現價較上日ADS收市價高逾9%
14/04/2023 09:25 《異動股》融創(1918)低開近15%，兩執董請辭
14/04/2023 09:26 恒指高開78點報20422，藥明升3%，招行升2%
14/04/2023 07:50 《國金頭條》經濟數據再證通脹放緩，標普收盤漲至兩個月高位
14/04/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒１５億元，買中移動沽盈富
14/04/2023 08:25 【大行炒Ｄ乜】中銀升瑞聲至「買入」，大摩點評物管股
14/04/2023 11:41 《財資快訊》美電軟報７﹒８４９６，兩周拆息升至２﹒４％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2023 12:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2023 12:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2023 12:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2023 12:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞14/04/2023
西九法院兩犯「掉包」案，潛逃男子昨晚油麻地落網
|國際動態14/04/2023
中俄外長會面談及烏克蘭問題，探討自貿區可行性
|財經熱話14/04/2023
藥明生物熱炒見逾一個月高 溫鋼城：北水連續淨流出需「走鬼」
|大行報告14/04/2023
【大行炒D乜】房企銷量回升物管股可以吼邊隻？一表睇晒大摩點評價
|香港政情14/04/2023
夏寶龍在李家超陪同下到九龍灣酒樓飲早茶
|國際動態14/04/2023
FBI拘21歲國民軍網絡專家，涉洩露烏克蘭機密
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰