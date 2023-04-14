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中俄外長會面談及烏克蘭問題，探討自貿區可行性

14/04/2023

　　中國外交部發布新聞稿表示，中國外交部長秦剛與俄羅斯外長拉夫羅夫周四(13日)在烏茲別克會面，雙方就烏克蘭問題交換意見，秦剛介紹了近期中方向國際社會發出的呼籲，強調中方將繼續為推動政治解決、重啟和談發揮建設性作用。中方稱拉夫羅夫積極評價中方立場主張，其表示複雜問題應尋求系統性解決方案，俄方反對集團對抗，將繼續堅持政治解決方向。


　　新聞稿指，雙方將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作，推動世界多極化和國際關係民主化；雙方將加強「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接，探討開展自貿可研，爭取早期收獲。


　　秦剛表示，中國國家主席習近平主席成功對俄羅斯進行國事訪問，取得豐碩成果，為深化新時代中俄關係提供了戰略引領和根本遵循，中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為核心任務，推動雙邊關係始終保持高水平運行；雙方要保持高層交往，維護政治互信；推動兩國元首簽署的《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》盡早落地見效，引領雙方經貿合作高質量發展；深化立法、人文等交流合作。


　　中方引述拉夫羅夫表示，俄中保持高頻次高層互動和戰略協作，彰顯了兩國關係的積極態勢和充分韌性。拉夫羅夫稱俄方願同中方落實好兩國元首重要共識，推進俄中經濟合作重點規劃，充分發揮各領域合作機制作用，進一步便利人員往來；俄方堅定支持中方維護核心利益，積極支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，主張捍衛聯合國憲章，堅持主權平等原則，倡導有效的多邊主義，願共同致力於維護地區和平穩定和可持續發展。

中俄巴伊談阿富汗問題:北約國家應解除制裁

　　秦剛及拉夫羅夫同日和巴基斯坦及伊朗兩國外長舉行第二次阿富汗問題非正式會議。根據中國外交部新聞稿指，北約國家應為阿富汗當前困局負首要責任，應為阿經濟發展和繁榮創造機會，應立即解除對阿單邊制裁，立即歸還阿海外資產，使之用於阿人民。


　　中方指，外長們重申尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，支持按照「阿人主導、阿人所有」原則決定該國政治前途和發展道路。強調一個和平穩定的阿富汗符合國際社會的共同利益，阿富汗不應成為地緣角逐場所，而應成為國際合作平台。新聞稿又指，外長們注意到阿富汗臨時政府針對「伊斯蘭國呼羅珊分支」實施打擊行動，敦促其兌現反恐承諾，瓦解、消滅所有類型的恐怖組織，防止阿富汗領土被任何恐怖勢力利用。


　　秦剛亦在同日會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。秦剛稱中方一貫尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，堅定支持阿富汗臨時政府包容建政、溫和施政、睦鄰友好，將阿富汗建設成為絲綢之路上的和平綠洲和發展繁榮之地。希望阿方積極回應鄰國關切，進一步凝聚阿鄰國助阿重建發展共識。另外，秦剛亦敦促阿富汗履行承諾打擊「東伊運」，切實保護中國駐阿機構和人員安全。

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