  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【數字峰會】陳茂波：港金融科技公司逾八百家　金融科技大有可為

14/04/2023

　　財政司司長陳茂波在數字經濟峰會致辭時表示，香港有非常強大的金融科技環境，5年前香港只有約180金融科技公司，而現時已有逾800間金融科技公司，當中包括跨境金融服務、區塊鏈服務等，有助帶領香港到新里程牌。

 

（Brendan攝）


　　他提及，政府在鼓勵金融科技發展方面，亦有採取主動步伐，包括提供相關的支持基金及有關的優惠政策，亦鼓勵相關的企業來港發展，認為Web3將為香港帶來一系列金融科技創新，亦將會成為未來數年發展動力。


　　他指出，在面對虛擬資產及Web3等方面，政府會持續在規管以及促進之間取得平衡，亦會致力建立有利環境，有信心香港金融科技大有可為。

 

孫東：暫無意將ChatGPT列應用程式在政府使用

 

　　國家網信辦日前就生成式人工智能服務管理辦法徵求意見。創新科技及工業局局長孫東表示，留意到國家最近針對有關技術和應用提出新措施，特區政府一直保持高度關注，將繼續持非常開放態度對待有關技術發展，適時作出應對。


　　孫東出席數字經濟峰會後表示，開放人工智能（Open AI）至今仍未正式對香港開放ChatGPT的使用權限，考慮到該應用帶來的潛在資訊保安風險，特區政府目前亦沒有計劃將ChatGPT正式列為應用程式在政府內部使用。但他指，政府希望對相關技術在香港的發展給予支持，正布局有關監管研究，會適時公布。


　　被問到政府與谷歌搜尋器就國歌訊息的交涉進度，孫東表示，政府內部仍在研究下一步應對方案。另外，他又提到，本周是香港國際創科營商周，截至昨天，相關活動吸引近4萬人參與。政府下一步將繼續落實「拼經濟、拼發展、拼競爭力」措施，加速建設香港國際創新科技中心。

 

數碼港：Web3公司數量增約六成，期待與政府合作

 

　　香港數碼港主席陳細明表示，香港作為國際金融中心，要準備好向前發展，包括web3及發展虛擬資產等方面，繼今年1月成立「數碼港Web3基地」，Web3公司數量已增加約60%，現時已匯聚約140間Web3公司，認為現時屬最好時機發展Web3，亦非常期待未來與政府合作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

1.940

異動股

02333

長城汽車

9.770

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.940

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 1.940
  • 02333 長城汽車
  • 9.760
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.940
  • 01208 五礦資源
  • 3.110
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.700
股份推介
  • 00960 龍湖集團
  • 24.800
  • 目標︰$25.10
  • 00327 百富環球
  • 6.570
  • 目標︰$7.50
  • 00631 三一國際
  • 8.240
  • 目標︰$8.615
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 0.850
  • 目標︰$14.20
  • 00168 青島啤酒股份
  • 83.300
  • 目標︰$92.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 364.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.940
  • 00941 中國移動
  • 67.050
  • 00981 中芯國際
  • 23.700
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 33.400
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 21.400
  • 目標︰$23.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 10.660
  • 目標︰$10.90
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2023 12:07  恒指半日低收不足1點報20344，宏橋升5%，吉利升3.5%

14/04/2023 10:55  消費券首期3千元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼

14/04/2023 09:50  《中概異動》陸控首日介紹上市，現價較上日ADS收市價高逾9%

14/04/2023 09:25  《異動股》融創(1918)低開近15%，兩執董請辭

14/04/2023 07:50  《國金頭條》經濟數據再證通脹放緩，標普收盤漲至兩個月高位

14/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒１５億元，買中移動沽盈富

14/04/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】中銀升瑞聲至「買入」，大摩點評物管股

14/04/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９６，兩周拆息升至２﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

淘寶天貓業務拆3部門，按多元、品牌、超市「分家」
人氣文章

新聞>香港要聞

【數字峰會】金管局：已向銀行發加密資產等指引　將密切關注情況
人氣文章

新聞>香港要聞

【數字峰會】陳茂波：港金融科技公司逾八百家　金融科技大有可為
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

水晶宮維拉易帥，得翻身；車仔拜仁換領隊，難突破
人氣文章

Foodie What’s On

Eat like a local！新加坡中峇魯三大美食推介：白胡椒香惹濃郁肉骨茶／米芝蓮嫩滑海南雞／當地人幸福水粿
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

惹味中不失清新！變奏版葡國名菜「新派香橙鴨肉飯」！John Sir教煮意大利飯雞湯米飯黃金比例
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Bottega Veneta、LOEWE、Gucci都有！5款中性名牌手袋推薦！一個手袋兩份用，凸顯比情侶裝更低調的甜蜜！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

張國榮今夜不設防的那份真
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

移居馬德里7年的港人：為Leonardo DiCaprio設計造型！形象顧問 Edith Chan 建立文化自信的故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
盲信權威 ，死得人多
人氣文章
全球逾5億糖尿病患者！港大降血糖研究新突破：鉻可增代謝能力，可助研新療法
人氣文章
快活保養 | 白髮可反映身體狀況？發炎體質、甲狀腺功能過低都關事！營養補充品補到手，唯獨攝取銅要小心！哪些食物可找到？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2023 16:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2023 16:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2023 16:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2023 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/04/2023
淘寶天貓業務拆3部門，按多元、品牌、超市「分家」
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】金管局：已向銀行發加密資產等指引　將密切關注情況
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】陳茂波：港金融科技公司逾八百家　金融科技大有可為
人氣文章香港要聞14/04/2023
消費券首期3千元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼
人氣文章財經熱話14/04/2023
【美股反彈】美股升幅有限　主要受兩大因素左右
人氣文章國際動態14/04/2023
美眾院共和黨人擬將債務上限之爭拖至大選年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金