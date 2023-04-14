【數字峰會】陳茂波：港金融科技公司逾八百家 金融科技大有可為

財政司司長陳茂波在數字經濟峰會致辭時表示，香港有非常強大的金融科技環境，5年前香港只有約180金融科技公司，而現時已有逾800間金融科技公司，當中包括跨境金融服務、區塊鏈服務等，有助帶領香港到新里程牌。

（Brendan攝）



他提及，政府在鼓勵金融科技發展方面，亦有採取主動步伐，包括提供相關的支持基金及有關的優惠政策，亦鼓勵相關的企業來港發展，認為Web3將為香港帶來一系列金融科技創新，亦將會成為未來數年發展動力。



他指出，在面對虛擬資產及Web3等方面，政府會持續在規管以及促進之間取得平衡，亦會致力建立有利環境，有信心香港金融科技大有可為。

孫東：暫無意將ChatGPT列應用程式在政府使用

國家網信辦日前就生成式人工智能服務管理辦法徵求意見。創新科技及工業局局長孫東表示，留意到國家最近針對有關技術和應用提出新措施，特區政府一直保持高度關注，將繼續持非常開放態度對待有關技術發展，適時作出應對。



孫東出席數字經濟峰會後表示，開放人工智能（Open AI）至今仍未正式對香港開放ChatGPT的使用權限，考慮到該應用帶來的潛在資訊保安風險，特區政府目前亦沒有計劃將ChatGPT正式列為應用程式在政府內部使用。但他指，政府希望對相關技術在香港的發展給予支持，正布局有關監管研究，會適時公布。



被問到政府與谷歌搜尋器就國歌訊息的交涉進度，孫東表示，政府內部仍在研究下一步應對方案。另外，他又提到，本周是香港國際創科營商周，截至昨天，相關活動吸引近4萬人參與。政府下一步將繼續落實「拼經濟、拼發展、拼競爭力」措施，加速建設香港國際創新科技中心。

數碼港：Web3公司數量增約六成，期待與政府合作

香港數碼港主席陳細明表示，香港作為國際金融中心，要準備好向前發展，包括web3及發展虛擬資產等方面，繼今年1月成立「數碼港Web3基地」，Web3公司數量已增加約60%，現時已匯聚約140間Web3公司，認為現時屬最好時機發展Web3，亦非常期待未來與政府合作。

撰文：經濟通採訪組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名